Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 3 de noviembre y el riesgo país

Conocé cuál es el valor del dólar oficial, el blue, el dólar turista o tarjeta, el dólar MEP, el CCL y el riesgo país.

El dólar oficial cotiza este jueves 3 de noviembre a $164,49 promedio, con una suba de 23 centavos. Mientras los dólares financieros operan con retrocesos de hasta 0,9%. El dólar blue mantiene su estabilidad y cotiza en torno a los 291 pesos en las cuevas de la city porteña.

Dólar blue

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negocia con un incremento de un peso, a $291 por unidad.

Dólar contado con liqui y MEP

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), que marcó una leve baja de 0,1%, está a $ 303,45; mientras que el MEP retrocedió 0,9%, a $ 290,31, en el tramo final de la rueda.

Dólar mayorista

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 32 centavos y cotiza en un promedio de $157,60.

Dólar ahorro o solidario

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $213,84 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $271,41.

Dólar turista y dólar Qatar

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $287,86, mientras que para compras superiores 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $328,98.

Fuentes de mercado señalaron que la autoridad monetaria finalizó la rueda de este miércoles con ventas por un monto aproximado de US$ 83 millones. “En los dos primeros días del mes acumula ventas por US$ 110 millones”, apuntó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 430 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 30 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 663 millones.