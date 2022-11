Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 24 de noviembre

La divisa en el mercado paralelo muestra una importante suba en la semana. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir cuatro pesos el miércoles, el dólar blue abre los mercados este jueves 24 de noviembre a 312 pesos para la venta, su cotización más alta en cuatro meses. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas clandestinas se ubica en torno al 96% promedio.

Dólar oficial y mayorista

El dólar oficial abre en un promedio de $171,85, con una suba de 33 centavos respecto al martes. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 33 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $164,84.

MEP y Contado con Liquidación

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,7%, a $328,60; mientras que el dólar MEP registra un avance de 0,8%, a $315,17, en el tramo final de la rueda.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $223,40 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $283,55.

Dólar turista y tarjeta

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $300,74, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $343,70.

Riesgo País

El riesgo país se mantenía sin cambios para ubicarse en 2.425 puntos básicos, de acuerdo al índice para valuar la situación financiera y crediticia de los países que elabora el JP Morgan.

Qué pasó el miércoles en los mercados

Fuentes de mercado señalaron que la autoridad monetaria finalizó la rueda de hoy con un saldo comprador de US$ 3 millones. “Una menor demanda para el pago de importaciones, combinado con un leve incremento de exportaciones no vinculadas al complejo agroexportador, justificaron el nuevo saldo positivo para el BCRA”, explicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 274 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 122 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 588 millones.

El índice S&P Merval subía 0,60% y se ubicaba en 159.120,06 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 6,2%. En el panel líder local, los papeles de Transener y Transportadora de Gas del Norte anotaban alzas de 5,96% y 5,43%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que BBVA Argentina lideraba ese lote con un incremento de 6,2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban alzas de hasta 3,3%, mientras que los títulos en pesos anotaban incrementos de hasta 1,9%.