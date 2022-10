Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 16 de octubre

A tan sólo un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este domingo 16 de octubre.

El dólar blue marcó una baja de un peso y cerró a $ 290 este viernes 14 de octubre en el cierre del mercado para el mercado cambiario. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 236,999 millones, en futuros MAE US$ 162,060 millones y en el Rofex US$ 664 millones. El Banco Central terminó la rueda del viernes con ventas por US$ 68 millones para atender la demanda de divisas. En la semana, acumuló ventas por US$ 252 millones y en el mes exhibe un rojo de US$ 296 millones.

Dólar Blue

El Dólar Blue terminó el viernes 14 de octubre con un promedio de $286 para la compra y $290 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial aumenta de a pocos centavos y se encuentra en $149,43 para la compra y en un promedio de $158,37 para la venta.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $261,33. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" volvió a crecer y está en un promedio de $300,29, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- avanzó y se comercializó a $315,91, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Indec: la inflación de septiembre fue del 6,2%

La inflación se desaceleró por segunda vez consecutiva en septiembre, pero se mantuvo alta y fue del 6,2%. De acuerdo con el último informe del INDEC, en los primeros nueve meses del año, el incremento general de precios fue del 66,1%. En el cotejo interanual, los precios minoristas reflejaron un incremento del 83%.

En esta oportunidad, la división prendas de vestir y calzado (10,6%) fue la de mayor aumento en el mes, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco (9,4%), sobre la que se destacó el alza de los cigarrillos. Durante septiembre, también sobresalió el incremento salarial de trabajadores de casas particulares –que impactó en equipamiento y mantenimiento del hogar (6%)–, así como las subas de las tarifas del transporte público y el arrastre que dejó el aumento de los combustibles a fines de agosto, que impactaron sobre la división transporte (5,8%).

La suba de alimentos y bebidas no alcohólicas (6,7%) fue lo que más incidió en todas las regiones, dentro de la que se destacó el aumento de verduras, tubérculos y legumbres; aceites, grasas y manteca; y frutas. A nivel de las categorías, lideró el alza mensual Estacionales (11,7%) –explicada, en parte, por las mencionadas subas en prendas de vestir, Verduras, tubérculos y legumbres, y frutas– seguida por el IPC núcleo (5,5%) y, finalmente, regulados (4,5%).