Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 17 de septiembre

El tipo de cambio paralelo subió en el cierre de esta semana. A cuánto cotiza hoy.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue subió un peso y cerró a $ 277. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 90% promedio.

De acuerdo a fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 696,334 millones, en futuros MAE US$ 151,002 millones y en el Rofex US$ 450 millones. En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $ 2,14, algo por debajo de los $ 2,35 de aumento registrado en la semana anterior. En la primera quincena de septiembre el dólar mayorista subió un 3,23%.

El Banco Central terminó su participación de hoy con compras por casi US$ 200 millones en el mercado de cambios. Las compras de septiembre acumulan hasta ahora unos US$ 2.100 millones y superan la mejor marca obtenida en junio de 2021. En la semana el dólar soja sumó US$ 1.886 millones y en el mes lleva US$ 3.564 millones de ingresos.

Dólar oficial, solidario, MEP y CCL

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $150,17, con una suba de 16 centavos con relación a la víspera. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 247,48.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación trepó 1,5% hasta $ 299,45 por unidad, y el dólar MEP ascendió 1,8% a $ 291,90.