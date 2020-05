El dólar blue sigue su alza y no tiene techo. Hoy avanzó $3 y llegó a tocar un un máximo histórico de $136. El martes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, contó que está preocupado por la suba del dólar blue. Así lo manifestó el declaraciones radiales donde aseguró que "no hay argumento lógico para que pase”.

El billete paralelo mantiene un brecha del 101% con respecto a la divisa que opera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), que se encontraba hoy en los $67,64.

La semana pasada comenzó a regir la circular A 7001, que establece que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.

La circular fija además que en las operaciones de estos tipos de cambio implícitos, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente. El BCRA también se estableció que empresas que recibieron ayuda del Gobierno para atravesar la pandemia tendrán que pedir autorizaciones especiales para acceder al dólar.

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $50,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).

El economista Roberto Navarro se refirió a la situación del dólar en este contexto de pandemia.Los que tienen plata en Argentina salen a buscar lo más confiable históricamente, que es el dólar. ¿Quiénes son los que compran? los mismos de siempre, contestó Navarro: los bancos, las energéticas y el sector agropecuario.

En su editorial en El Destape Radio, el conductor afirmó que el campo está liquidando muy por debajo de 2019. "Argentina no está gastando plata en importaciones, porque como no consumimos no importamos". "Si no obligamos a que liquiden y caemos en default o se extiende el plazo de la deuda, entonces el dólar va a seguir subiendo", sostuvo Navarro.