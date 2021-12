Récords históricos de ingresos de las agroexportaciones en noviembre y en el año

Las liquidaciones de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados alcanzaron tanto en noviembre último como en el acumulado de los primeros once meses del año registros máximos históricos para el sector, de acuerdo con los números informados hoy por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En ese sentido, las empresas del sector agroexportador liquidaron el mes pasado US$ 2.042,70 millones que significaron la segunda marca histórica para el mes.

Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros once meses del año alcanzó los US$ 30.129,63 millones.

Lo liquidado en noviembre significó una declinación del 15,4% respecto de octubre último pero un incremento del 17,7% en relación con el mismo mes del año anterior, precisaron en un comunicado Ciara y CEC, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros once meses del año representó un crecimiento del 62,1% respecto del mismo período del año pasado, y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.

"La fortaleza de los precios internacionales de los granos y la persistencia de una demanda lanzada a recuperar stocks generaron precios internacionales consistentes, aunque los montos resulten inferiores al de otras campañas", afirmaron las entidades, que además señalaron que "los paros sorpresivos de índole sindical y el bajísimo nivel del río Paraná son obstáculos importantes".

En ese sentido, los valores en el mercado de Chicago se mantuvieron en las últimas semanas en torno de los US$ 450 la tonelada para la soja; US$ 290 para la de trigo y US$ 230 para la de maíz.

Por el lado de los derivados de la soja, el aceite promedió los US$ 1.300 la tonelada, y la harina, los US$ 350.

La Ciara y el CEC destacaron que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

Indicaron también que la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 en el de la de aceites y harinas proteicas.

Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

Mayo de este año, con una liquidación de US$ 3.545,92 millones, fue el mes en que se inició un sendero de crecimiento que fue marcando máximos históricos no sólo en los meses que sucedieron sino en el acumulado que se iba generando.

Así en junio se liquidaron US$ 3.358,40 millones; en julio US$ 3.519,70 millones; en agosto US$ 3.049,78 millones; en setiembre US$ 2.441 millones y en octubre US$ 2.416,61 millones.

Por su parte, un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que el valor de la cosecha de granos 2021/22 podría alcanzar el valor histórico de US$ 36.527 millones, gracias al récord productivo de 141,7 millones de toneladas previsto para esta campaña y a la mejora en los precios internacionales.

De esta manera, el valor de la producción de los principales granos a nivel nacional, descontando los derechos de exportación y los gastos de fobbing (costos de exportación), se ubicaría US$ 2.470 millones por encima de lo registrado el año pasado.

En lo productivo el salto sería de 13 millones de toneladas respecto al ciclo anterior, y se ubicaría 400.000 toneladas por encima del registro histórico de 141,3 millones de toneladas obtenidas 2018/19, último récord alcanzado.

"En relación con los precios, dados los elevados precios internacionales de los principales granos y subproductos del sector agroindustrial proyectados, la 2021/22 dejaría como saldo un ingreso de divisas récord para el país por exportaciones de granos y subproductos", indicó la entidad bursátil, al hacer mención a la previsión de que se concreten exportaciones por US$ 36.700 millones.

Con información de Télam