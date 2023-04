Mas de 30 líneas de colectivos del AMBA no están circulando hoy por lockout

(Agrega posición del Ministerio de Transporte)

Más de 30 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguían sin funcionar hoy como consecuencia de la medida de fuerza que lleva adelante la empresa Metropol, por un lado, aduciendo la falta de recursos para operar; y la empresa La Perlita, por el otro, debido a un hecho de inseguridad registrado esta madrugada.

No obstante, desde la cartera que encabeza Diego Giuliano, señalaron que, en el caso de la empresa Metropol, se trata de "un lockout patronal" que inhabilita a la ciudadanía la utilización de "un servicio público y esencial".

Metropol anunció a través de su cuenta oficial de Twitter "la interrupción total de servicio en las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670 a partir de las 00hs del miércoles 12 de abril, por falta de insumos básicos para operar y debido al continuo incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a una medida judicial favorable a Metropol".

El conflicto entre la empresa Metropol y el Gobierno se agravó al no llegar ayer a un acuerdo, por lo que hoy el paro total abarca a 23 líneas de colectivos que comunican la Ciudad con localidades bonaerenses desde la medianoche de este miércoles y por tiempo indeterminado, según indicaron desde la empresa.

La secretaria de Transporte de la Nación, Jimena López, en declaraciones radiales señaló que “Metropol definió un lockout patronal, inhabilitando a la ciudadanía para el uso de un transporte que es un servicio público, por lo tanto es esencial. El lockout que decidieron es en reclamo del pago en concepto de una deuda que ellos dicen que les impide funcionar, pero que no tiene una resolución judicial”.

Y agregó: “No es un paro por reclamos salariales, sino que tiene que ver con una decisión unilateral del grupo Metropol que reclama un pago que está en una medida que el juez no decidió si lo tenemos que hacer o no y de qué manera”.

En ese sentido, puntualizó que “el Ministerio de Transporte de la Nación ha hecho diferentes propuestas en la sede judicial, pero todavía lo que no hay es la sentencia que corrobore y que les dé la razón en relación al dinero que se reclama. Entonces ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un depósito de 2.400 millones de pesos que es lo que ellos reclaman cuando la justicia no se expidió?”.

“Nosotros como Estado le estamos dando pelea judicial a lo que ellos dicen, inclusive hay consignada por resolución una cuenta judicial, pero no hemos llegado al pago porque lo que ellos pretendían es que sacáramos el dinero de donde fuera para pagarles, y hay una realidad, que es que el dinero que se utiliza para los subsidios al transporte. Y sacar para pagarles a ellos afecta derechos de terceros”, detalló la funcionaria nacional.

Finalmente, la secretaria de Gestión de Transporte, apuntó que "hay miles de personas que toman esas líneas de colectivos y que este grupo particular, dejando de prestar el servicio, decide utilizar como rehén. Realmente es una falta grave porque no es un paro por motivos salariales que sería más que entendible, es un lockout patronal. Lo que a mí me preocupa es que la gente hoy pueda llegar a laburar. La ciudadanía es tomada de rehén de un tema que no eligió, y nosotros estamos tratando que se reestablezcan los servicios de la mejor manera”.

Fuentes del Ministerio indicaron que actualmente no existe ninguna resolución judicial firme que determine la obligación del Ministerio de Transporte de la Nación de abonar el monto solicitado por la empresa. Asimismo, al tratarse de una prestación de servicio público, la decisión de interrumpir unilateralmente el servicio podría ocasionar sanciones a la empresa por los problemas que ocasiona a los usuarios y usuarias.

A la medida de Metropol, se le sumó un paro de la empresa La Perlita por un nuevo hecho de inseguridad, ya que durante la madrugada de hoy un colectivero fue asaltado y golpeado por delincuentes mientras realizaba uno de sus recorridos por el oeste del conurbano.

Con información de Télam