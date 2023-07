Mientras negocia con el FMI, el Gobierno le paga u$s1000 millones a bonistas

El pago será por cupones de bonos nominados en dólares y euros. Se estima que las reservas netas del Banco Central se ubiquen en niveles negativos de u$s 6.000 millones.

El Ministerio de Economía depositará este lunes en las cuentas de los inversores alrededor de 1000 millones de dólares correspondientes a cupones de bonos nominados en dólares y euros y, luego de ello, se estima que las reservas netas del Banco Central se ubiquen en terreno negativo en 6000 millones de dólares. Luego de eso las reservas internacionales netas descenderían a un nivel negativo de 6200 millones de dólares de sociedades de Bolsa. En paralelo, el ministro Sergio Massa avanza en la negociación con el FMI para llegar a un nuevo acuerdo por la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri.

El Gobierno pagará intereses por 355 millones de dólares de AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41; 627 millones por GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46, que están denominados en dólares globales y 40 millones al pago de los bonos GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46, que están denominados en euros globales. Según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), el subíndice de Bonos Cortos (AL30, GD30, TV24, T2V3, TDL23, TDS23, TDF24, TDA24, T2V4, TDG24) emitidos en dólares avanzaron en promedio un 86.3 por ciento, mientras que tos emitidos en dólares de largo plazo (AL35, AE38, AL41, GD35, GD41, GD38) saltaron 70,63 por ciento desde diciembre.



En su más reciente reporte, GMA Capital plantea que el Gobierno tiene enfrente una delicada situación ya que, hasta el momento, vino promocionando que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está a la vuelta de la esquina. "La delicada situación del stock de activos externos es actualmente una de las principales fuentes de riesgo de cara a los próximos meses. Tras el pago al Fondo del viernes 30 de junio y el pago de intereses de bonos soberanos del 9 de julio, las reservas netas se ubicarían en torno a los -6.200 millones de dólares", señalan fuentes privadas.

Un reporte de la consultora GMA Capital dice que "es fundamental que durante la próxima semana se llegue a un acuerdo con el FMI para destrabar el desembolso de 4.000 millones". Y estima: "En caso contrario, el Gobierno deberá afrontar los vencimientos de julio por 2630 millones de dólares sin DEGs, por lo que los dólares líquidos del Central irían transitoriamente hacia la zona de US$-9.000 millones". La firma señala que "si bien un ´dólar soja 4´ será necesario, lejos estará de ser suficiente producto de la sequía y de las expectativas que baraja el mercado sobre la dinámica devaluatoria en los próximos meses".

En este escenario, la consultora sostiene que La postura del FMI será clave. "En términos generales, el organismo busca no interferir en el proceso electoral. No obstante, Argentina incumplió en el primer trimestre dos de las tres metas, y en el segundo cuarto del año no alcanzó ninguno de los targets", plantea el estudio. "A su vez, las autoridades locales se niegan a ajustar discretamente el tipo de cambio, mientras que el Fondo se opone a que el BCRA siga despilfarrando divisas a un tipo de cambio de $ 260, que en términos reales es un 25% inferior al de hace 18 meses", indicó el mismo.

Negociación con el FMI

En los últimos días, avanzaron las conversaciones entre el Ministerio de Economía y funcionarios del FMI por la quinta revisión, pero especialente por la renegociación del acuerdo. "Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo", reveló Massa en C5N. Entre los pedidos, el Gobierno quiere el adelantamiento del cronograma de desembolsos previstos para el corriente año, además cambios en las metas fiscales y de reservas.

Con el objetivo de acordar el staff level agreement, un equipo económico encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein viajará a Estados Unidos a principios de la semana entrante. Las fuentes de Economía se mostraron muy optimistas respecto de la marcha de las conversaciones correspondientes a la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas y que, en base al programa existente, la Argentina recibiría casi 4.000 millones de dólares en caso de obtener el aval del organismo. El objetivo del Gobierno es que el desembolso sea mayor a ese monto, hasta el equivalente a fondos de lo que restan en el semestre, por unos US$ 10.600 millones.