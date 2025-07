Más deuda: el Gobierno oficializó un nuevo préstamo del Banco Mundial

El gobierno de Javier Milei volvió a oficializar un aumento de la deuda al formalizar la aprobación de un crédito del Banco Mundial por 230 millones de dólares, que habían ingresado a las reservas del Banco Central el último viernes. Lo hizo mediante la publicación del Decreto 482/2025, que precisa que el préstamo proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una división del Banco Mundial.

El decreto fue publicado este lunes pero con fecha del viernes 18 de julio, lo cual explica el aumento a 40.387 millones de dólares de las reservas internacionales, en un momento de difícil acumulación de divisas por parte del BCRA.

Este préstamo adicional está destinado al “Financiamiento Adicional para el Proyecto Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo”. El objetivo general del proyecto consiste en “mejorar el empleo de los grupos priorizados y fortalecer la calidad y disponibilidad de los servicios de capacitación y empleo en Argentina”.

Sin embargo, pese a tener un direccionamiento específico, por una cuestión contable pueden ser considerados dólares que van a engrosar las reservas y serán de libre disponibilidad. Esto se debe a que el préstamo ingresa por el Tesoro Nacional, que le pide al BCRA canjear esos dólares para obtener pesos con los que ejecutar las obras o programas indicados. Por lo tanto, esas divisas pasan a las arcas de la entidad monetaria.

La baja de reservas en el BCRA

Este nuevo préstamo del Banco Mundial representa solo una pequeña suba respecto a la baja en las reservas de hace diez días, debido al pago de compromisos con bonistas privados el 9 de julio pasado.

En esa ocasión, el Gobierno pagó 4.200 millones de dólares de deuda, el mayor vencimiento del año, lo que generó una baja parcial en las reservas del Banco Central, ya que una parte provino desde el Tesoro. "En el Día de la Independencia honramos nuestras obligaciones como dijimos y cumplimos desde el primer día del gobierno del presidente Javier Milei", afirmó en la red social X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

"Las reservas bajaron por el pago de capital e intereses del 9 de julio. Hoy las reservas brutas cayeron U$S 2.552 millones, casi exactamente lo que se debe pagar de cupón y amortización de Globales y Euros (U$S 2.550 millones). Por ende, asumimos que el Tesoro envió el dinero al exterior para desembolsar los U$S 2.385 millones correspondientes a Globales y los U$S 165 millones de los Euros. El restante, aproximadamente, U$S 1.600 millones, se transferirá en los próximos días hábiles", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).