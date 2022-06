Guzmán le contestó a los economistas de JxC por el default de la deuda en pesos: "No pasan un examen de la facultad"

El ministro de Economía afirmó que la deuda en pesos "tiene absoluta sostenibilidad" y rechazó así el terrorismo financiero que intentaron instalar los dirigentes opositores. También se refirió a la suba récord de las importaciones y a la forma de combatir la inflación.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, le contestó a los referentes de Juntos por el Cambio que afirman que el próximo gobierno deberá declarar el default de la deuda en pesos al aseverar que quienes creen eso "no pasarían un examen básico en la facultad". También explicó las causas de la cifra récord de importaciones y descartó usar la suba de tasas como principal mecanismo contra la inflación.

"La idea de que hay un problema de sostenibilidad de la deuda pública en pesos es de una debilidad conceptual que alarma y que no encontraría eco en sectores serios de lo que es el análisis científico, académico. La deuda en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad" señaló Guzmán en una entrevista que brindó al diario La Capital, y agregó: "Quien diga que en Argentina la deuda pública en pesos es insostenible no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico en la Facultad".

En el mismo sentido, el ministro expresó que "la tasa de interés real ha estado inclusive muy por debajo de la tasa de crecimiento de la economía y eso implicó que el ratio de deuda pública sobre producto haya transitado un camino de absoluta sostenibilidad", y consideró que el Gobierno marcó "un absoluto compromiso con el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos que lo reconstruimos nosotros para que en la Argentina haya primero más capacidad de financiamiento del sector público, y más sano"

De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda le contestó, sin nombrarlos, a los economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio que dejaron correr esa intención en reuniones privadas que mantuvieron durante las últimas semanas. De hecho, este mismo domingo el diputado opositor Ricardo Buryaile aseguró públicamente que "la deuda en pesos que va a dejar Alberto va a haber que reperfilarla. Está generando compromisos más altos que los que tomó Macri".

De hecho, hace una semana, Guzmán había dicho en su cuenta de Twitter: "En cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso", recordando indirectamente que el que "reperfiló" la deuda en pesos fue el propio gobierno de Cambiemos, tras la derrota de Macri en las PASO de 2019.

El aumento de las importaciones y la asunción de Scioli

Por otro lado, Martín Guzmán se refirió a la suba récord de las importaciones durante mayo, cuando llegaron a los 7.600 millones de dólares. El ministro explicó que esto se debe a varias causas: "Por un lado, el nivel de actividad es fuerte. En segundo lugar, hubo un aumento de los precios de lo que la Argentina importa. En tercer lugar, hay una concentración de importaciones que son clave para el funcionamiento de la economía en la primera parte del año". Por ello, previó que el Gobierno "va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria".

En ese contexto, el titular de Economía elogió tanto la tarea de Matías Kulfas como el perfil de su sucesor, Daniel Scioli, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, área encargada de regular las importaciones: "(Scioli) Le va a dar continuidad a la política tan importante que se llevó a cabo mediante la conducción del ex ministro Matías Kulfas, que fue fundamental para que la Argentina cambie el eje de su modelo económico".

Guzmán agregó que "con Scioli veníamos trabajando de una forma muy activa cuando él estaba como embajador en Brasil. Tuvimos acuerdos importantes con ese país, uno en el campo de la producción de energía eléctrica" y destacó que "Daniel es un conocedor del sistema productivo argentino".

La inflación, los salarios y la suba de tasas

Además, el ministro descartó utilizar la suba de la tasa de interés como mecanismo principal para atacar la inflación: "Aquí se presenta una situación en la cual si el camino para atacar la inflación es solamente suba de la tasa de interés se van a generar problemas porque las economías desaceleran. Y en un mundo donde la desigualdad ha crecido, a diferencia de la Argentina, eso generaría grandes problemas, sociales y de inestabilidad política y económica".

Al respecto, consideró que "la política de suba de tasas no es para enfriar la economía. Es para darle consistencia a un proceso de crecimiento con inclusión social. La tasa no ataca la inflación de forma directa. Ese mecanismo en la Argentina no existe porque el canal del crédito es muy débil". En cambio, sostuvo que "el mecanismo es que podamos tener acumulación de reservas, y eso es una condición necesaria para atacar la inflación".

También reivindicó la suba del salario real: "Que les paguen más a los trabajadores si falta mano de obra", dijo, y agregó que "con la recuperación del empleo tiene que darse una recuperación del poder adquisitivo de los salarios", lo que definió como "un objetivo absolutamente central de la política económica y la política de precios e ingresos se diseña con el objetivo de que el salario le gane a la inflación".