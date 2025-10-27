En medio de la fiesta de los mercados, Economía ofreció bonos para renovar $ 11 billones

En medio de una fiesta financiera y bursátil, el Gobierno cerrará octubre con vencimientos de deuda en pesos por casi $11 billones y este miércoles tratará de renovarlos. Tras el resultado electoral de este domingo, se estima que el ministro de Economía, Luis Caputo, obtendrá buenos resultados.

En el primer llamado de octubre, previo a la elección, el Gobierno llevó a cabo una licitación de $ 3,8 billones y el nivel de renovación fue del 45%. Ahora, con el frente electoral despejado, se esperan resultados mucho mejores.

Uno de los elementos que puede contrarrestar la demanda de pesos es que el tipo de cambio registró una fuerte baja tras los resultados electorales, lo que implica que puede haber más pesos. Si el Tesoro de Estados Unidos deja de vender dólares en el mercado local, habrá mayor liquidez.

El Gobierno anunció llamado a licitación de letras y bonos del Tesoro

La Secretaría de Finanzas anunció este lunes un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, compuesta por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar, que se realizará el próximo miércoles.

Instrumentos a licitar en pesos

Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (S28N5 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de enero de 2026 (T30E6 – reapertura); forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal.

Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2026 (S30A6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (S30O6 – nueva).

Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2027 (T30A7 – nuevo); forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal.

Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses