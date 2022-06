El Gobierno logró reducir los vencimientos de fin de mes para desactivar una bomba financiera

Se trata de uno de los desafíos que más preocupaban al Gobierno por el clima de inestabilidad financiera que dominó el mercado en las últimas semanas.

En una operación clave, el Ministerio de Economía logró reducir los vencimiento existentes para fin de mes en $358.000 millones a través de una operación de conversión de títulos, por lo que el próximo jueves, el Tesoro Nacional tendrá que afrontar un monto que será de $ 248.000 millones. Se trata de uno de los desafíos que más preocupaban al Gobierno por el clima de inestabilidad financiera que dominó el mercado en las últimas semanas.

En la operación de conversión se recibieron 143 ofertas: 97 correspondieron a la LEDE S30J2 por un total de $ 128.196 millones valor nominal y 46 a la Lecer X30J2 por un total otros $ 145.775 millones, ambos con vencimiento previsto para el próximo jueves. Dichas ofertas representaron un total nominal $ 273.972 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 357.836 millones.

En la operación de conversión realizada, el Tesoro ofreció dos canastas de instrumentos compuestos por distintas combinaciones de Letras a Descuento (Ledes) y ajustable por CER (Lecer) en conversión por la LEDE S30J2 y la Lecer X30J2. Este 30 de junio, el país debía afrontar vencimientos por $ 605.886 millones, que luego de esta operación, logró reducirlos a $ 248.000 millones.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, este jueves se efectuará la segunda vuelta, en donde el monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta y por el monto total en circulación de las Ledes y Lecer que se licitan en conversión. La próxima licitación tendrá lugar el martes 28 de junio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.

Guzmán le contestó a quienes operan con el default

El ministro de Economía, Martín Guzmán, le contestó a los referentes de Juntos por el Cambio que afirman que el próximo gobierno deberá declarar el default de la deuda en pesos al aseverar que quienes creen eso "no pasarían un examen básico en la facultad".

"La idea de que hay un problema de sostenibilidad de la deuda pública en pesos es de una debilidad conceptual que alarma y que no encontraría eco en sectores serios de lo que es el análisis científico, académico. La deuda en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad" señaló Guzmán en una entrevista que brindó al diario La Capital, y agregó: "Quien diga que en Argentina la deuda pública en pesos es insostenible no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico en la Facultad".

De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda le contestó, sin nombrarlos, a los economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio que dejaron correr esa intención en reuniones privadas que mantuvieron durante las últimas semanas. De hecho, este mismo domingo el diputado opositor Ricardo Buryaile aseguró públicamente que "la deuda en pesos que va a dejar Alberto va a haber que reperfilarla. Está generando compromisos más altos que los que tomó Macri".

Con información de Télam