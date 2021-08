Martín Guzmán desmintió a Macri y dejó mal parado a Novaresio en vivo

El ministro de Economía dio cifras de la deuda externa y cruzó al expresidente y al periodista de A24.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió al ex presidente Mauricio Macri acerca del endeudamiento y complicó al conductor de América TV Luis Novaresio que no sabía cuál era la deuda que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio.

"¿Vos escuchaste Luis lo que dijeron quienes gobernaron la Argentina entre el 2015 y el 2019? Están planteando que el gobierno nuestro endeuda más a la Argentina que el gobierno de ellos en dólares. Hablan de miles de millones de dólares. ¿En cuánto endeudó Juntos por el Cambio a la Argentina?", preguntó Guzmán.

Novaresio respondió que la suma era de 50.000 millones de dólares y Guzmán le dijo que se quedó muy corto: "Son 100.000 millones de dólares. Agarrá deuda en dólares, porque hay que diferenciar la deuda pública en la moneda que no emitimos y que sí emitimos. Son 100.000 millones de verdes. ¿Cuánto nos endeudamos nosotros?".

El periodista en ese momento respondió que no se endeudaron porque "no les presta dinero ni Cristo", sin decir que el motivo de que no haya posibilidad de tomar deuda es que Mauricio Macri dejó a la Argentina de Default. Guzmán respondió que aunque pudiera no tomaría deuda externa.

Llegaron U$S 4.300 millones de DEG del FMI: ¿en qué se usarán?

El FMI concretó la distribución de derechos especiales de giro (DEG) entre sus países miembros en función de la cuota que cada uno mantiene en el organismo. A la Argentina le correspondió el equivalente a U$S 4.334 millones producto del 0,67% de participación que ostenta. Se espera que una parte de este ingreso extraordinario se destine a pagar vencimientos con el organismo, que llegarán en septiembre y diciembre.

Este activo del Fondo pasó a integrar el lunes las reservas internacionales del Banco Central, con los que ya superó los U$S 46.306 millones. En el ínterin, refuerza el poder de fuego de la autoridad monetaria, ya que se trata de un bien de liquidez internacional aceptado por todas las 190 naciones socias del organismo.

En una sesión sin precedentes, el FMI aprobó este año la asignación de DEG por un equivalente a U$S 650.000 millones. La Junta de Gobernadores de la entidad multilateral dio el visto bueno para que se lleve a cabo la acreditación con el fin de paliar los efectos generados por la pandemia del coronavirus en el mundo, pero especialmente en aquellos países de mayor vulnerabilidad. Aproximadamente, U$S 275.000 millones se destinaron a naciones de mercados emergentes, en vías de desarrollo o de bajos ingresos.