Guzmán: "El análisis sobre endeudamiento que hace el expresidente Macri carece de seriedad"

El ministro de Economía disertó en el Congreso sobre el endeudamiento macrista. Planteó los problemas y el escenario que se abre para los próximos años.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, resaltó una vez más que durante el gobierno de Mauricio Macri la deuda en dólares creció en US$ 100.000 millones, al desestimar afirmaciones del expresidente respecto al nivel de endeudamiento contraído por la administración de Alberto Fernández. En el Congreso, el funcionario advirtió que "achicar el tamaño del Estado y contraer el gasto público para reducir el déficit fiscal solo contribuye a la imposibilidad de la recuperación económica del país".



El titular del Palacio de Hacienda participó esta tarde de una reunión presencial de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que se extendió más de cuatro horas en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Acompañado por el secretario de Finanzas, Rafael Ignacio Brigo, y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, Guzmán expuso ante un auditorio compuesto en general por legisladores del Frente de Todos y uno solo de la oposición: el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina.



En el tramo inicial de su presentación, de alrededor de una una hora, el ministro reseñó que cuando asumió el gobierno en diciembre de 2019 debió enfrentar tres problemas: "Un endeudamiento insostenible en moneda extranjera que estrangulaba toda posibilidad de crecimiento; la falta de financiamiento en pesos y la especulación financiera que se dio en 2016 cuando ingresaron a la Argentina capitales de corto plazo".

“Quiero ser bien claro, el análisis sobre endeudamiento que hace el expresidente Macri carece de seriedad y de dignidad. Busca confundir al pueblo, pero nosotros somos el pueblo y sabemos. El pueblo sabe", dijo Guzmán en el cierre del encuentro, y tras las palabras de los dirigentes del oficialismo y de Laspina en nombre de la oposición.



En el inicio del encuentro, el ministro señaló que "a diciembre de 2015, la Argentina tenía una carga de deuda y una secuencia de vencimientos que no hipotecaban sus oportunidades de desarrollo. En los cuatro años siguientes hubo un endeudamiento de cien mil millones de dólares. Es una cifra de enorme magnitud". En ese sentido, recordó que "cuando la administración anterior inicia su gobierno tenía acumulados vencimientos por 123 mil millones de dólares en los cuatro años siguientes" y agregó que "cuando la administración liderada por Alberto Fernández inicia su período de gobierno tiene una deuda acumulada de 220 mil millones de dólares". "La sostenibilidad de la deuda debe ser el principio rector. Necesitamos un acuerdo sostenible y vamos a defender con firmeza los intereses de nuestra patria. Los acreedores son responsables cuando un deudor entra en una situación insostenible", remarcó.



Además de cuestionar los dichos de Macri, Guzmán también se refirió a la exgobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que afirmó que el gobierno de Alberto Fernández se había endeudado "más y más rápido" que el de Cambiemos. "No es así. Este gobierno no se endeuda en dólares. Lo que hicimos fue financiar déficit fiscales en la magnitud necesaria en la pandemia, en nuestra moneda y con asistencia del Banco Central", sostuvo Guzmán.

"Cuando se dice que financiar ese déficit fiscal es mala cosa, lo que se está pidiendo es un ajuste", acotó, tras lo cual añadió que "la recuperación que se está dando hoy no se hubiese dado". Guzmán insistió en que "asumir deuda en moneda extranjera es un ataque a la capacidad de implementar políticas públicas" y enfatizó que "cuando se toma deuda con el Fondo Monetario, el problema es mayor".



Laspina apoyó la idea de esquivar un nuevo endeudamiento, pero también planteó un "nunca más" al déficit fiscal. Por otra parte, el legislador ironizó: "Hay una noción nueva que no vi en la teoría económica y que es que hay un déficit bueno cuando gasta este gobierno y uno malo cuando gasta el de otro color político". "La deuda es la consecuencia. No la causa. La causa es el déficit fiscal", cuestionó Laspina.



Al respecto, Guzmán respondió que "hay circunstancias en las cuales es deseable que la economía tenga déficit y circunstancias en las que es mejor que tenga superávit". "El Estado debe cumplir un rol fundamental de protección y apuntalar la recuperación económica. Para nosotros, achicar el tamaño del Estado y contraer el gasto público para reducir el déficit fiscal solo contribuye a la imposibilidad de la recuperación económica del país y a privarlo de las condiciones que se necesitan para que Argentina genere trabajo", explicó el ministro. Asimismo, evaluó que "la estrategia del endeudamiento en pesos es absolutamente sostenible" y que "una baja del riesgo país beneficia al sector privado".



Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, coincidió con el ministro en que "un acreedor no puede irresponsablemente prestarle a un deudor insolvente que no le puede pagar". Y agregó: "Necesitamos que en el acuerdo en el que se está trabajando (con el FMI), la otra parte también asuma un poco el costo de las responsabilidades compartidas". Por último, en respuesta a Laspina, Heller consideró que "es una enorme falacia decir que es lo mismo tener deuda local que en moneda extranjera" y se preguntó si "alguien se imagina a la Anses o a cualquier otro organismo iniciando acciones contra el Estado nacional".