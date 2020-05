Alberto Fernández, sobre la renegociación de la deuda: "Quiero creer que está cerca de resolverse"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo este lunes que quiere "creer que está cerca de resolverse el problema de la deuda" y agregó que espera "que el (tema) de la deuda deje de ser un problema para siempre; ya que quedó demostrado que endeudarse no es el mejor camino".

En una entrevista con C5N el primer mandatario recordó que en el 2003 cuando llegó al Gobierno como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner "también estaba el problema de la deuda y había que resolverlo".

Por otro lado, Fernández negó que la apertura total de la cuarentena signifique que "la economía se vuelva próspera", al tiempo que remarcó que no puede "hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas".

"El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo. Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera", precisó Fernández.

El mandatario nacional sostuvo que "en la Ciudad se habilitó el 60 por ciento de los comercios, de los cuales abrió el 40%, y de ese 40% vendió el 30% de lo que vendía, no están los consumidores, abrir los comercios es una invitación a salir".