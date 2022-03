Kicillof, sobre el acuerdo con el FMI: "En la Provincia no hay lugar para el ajuste"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó que existe una deuda social que debe ser atendida por sobre la impuesta por el organismo multilateral de crédito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sentó su postura frente al inminente acuerdo con el FMI y aseveró que "no hay lugar para el ajuste". En ese sentido, destacó que existe una deuda social que debe se atendida por sobre la impuesta por el organismo multilateral de crédito.

Al brindar su discurso de inauguración de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa bonaerense, sostuvo: "El acuerdo con el FMI no tiene que ahogar el crecimiento y recuperación que estamos empezando a transitar". Y agregó: "En la Provincia no puede, no hay lugar para ajuste después de una crisis dura y prolongada".

"Estamos empezando a caminar. Nadie tiene derecho a cortarnos las piernas. Hay demasiadas heridas que reparar y deudas que atender en el terreno social, proyectos que realizar, para someter al pueblo a otro ajuste", expresó el mandatario bonaerense. Al mismo tiempo, apuntó: "Los bonaerenses ya hicieron demasiado sacrificio. Esa es la deuda mas importante, y no fue el pueblo quien llamó al FMI ni quien concedió este crédito".

Respecto al nivel de compromisos y la postura argentina, aseguró que “la deuda con el Fondo Monetario Internacional es impagable" y que "la negociación busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsablemente".

"Que quede claro: el Frente de Todos no tuvo ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda, ni nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI. Al contrario, el Frente de Todos expresa la continuidad de lo realizado por Néstor Kirchner, que en una decisión histórica se sacó de encima al FMI saldando el total de la deuda que le habían dejado", remarcó el exministro de Economía.

Por último, fue terminante con la oposición: “Convocar al FMI entre gallos y medianoche, obtener el préstamo más grande de la historia facilitando, así, una vez más, el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar”.

En otro aspecto, Kicillof ponderó que "gracias a las iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional y provincial" se logró "amortiguar el duro impacto social, laboral y económico de la pandemia" de coronavirus, "contribuyendo a que la recuperación económica experimentada durante el año pasado superara todas las expectativas".

En esa línea, afirmó que "durante los próximos dos años de nuestro Gobierno todos los recursos y esfuerzos estarán orientados a reparar, reconstruir y transformar". Además, le agradeció a la Legislatura provincial por haber sancionado dos "herramientas" como el Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva. Y finalizó: "La provincia tiene un potencial infinito y tenemos la obligación de dotarla de la infraestructura que requiere. Financiamos obras para los 135 municipios, con proyectos que fueron definidos por cada gobierno municipal".