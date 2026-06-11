Cuánto sale el boleto de colectivo en junio 2026: el precio en el AMBA

Cuánto sale circular por el AMBA: boleto mínimo

Los usuarios del transporte público pagan en junio 2026 nuevos aumentos en las tarifas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, el boleto mínimo volvió a incrementarse en CABA y en la provincia de Buenos Aires y profundiza la tendencia alcista que registran las tarifas del transporte público desde principios de año.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires

Desde el 1° de junio, las líneas provinciales que operan en el Gran Buenos Aires aplican una suba del 4,6%. Con la actualización, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a costar $1.015,61 con tarjeta SUBE registrada.

Las nuevas tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $1.015,61.

De 3 a 6 kilómetros: $1.142,55.

De 6 a 12 kilómetros: $1.269,50.

De 12 a 27 kilómetros: $1.523,40.

Más de 27 kilómetros: $1.791,02.

Quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE deberán afrontar tarifas considerablemente más elevadas. En el tramo mínimo, el boleto asciende a $2.031,21.

Tarifas de transporte

Los beneficiarios de la tarifa social continúan accediendo a un descuento del 55% sobre el valor pleno del pasaje. Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto mínimo para quienes poseen este beneficio quedó en $457,02 para recorridos de hasta tres kilómetros. Los demás tramos también mantienen la reducción correspondiente según el esquema vigente.

Cuánto cuesta viajar en los servicios suburbanos provinciales

El Servicio Suburbano Provincial también actualizó sus valores durante junio. En este caso, el boleto mínimo pasó a costar $1.336,19 con SUBE registrada. Para quienes utilicen una tarjeta sin registrar, el valor asciende a $2.672,38. Por su parte, el pasaje terminal quedó fijado en $337,87.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Las 31 líneas que operan exclusivamente dentro del territorio porteño también aplicaron un aumento del 4,6%.

Con la actualización de junio, el boleto mínimo pasó de $753,74 a $788,41 para los usuarios con SUBE registrada.

Las nuevas tarifas en CABA son las siguientes:

Hasta 3 kilómetros: $788,41.

Entre 3 y 6 kilómetros: $876,05.

Entre 6 y 12 kilómetros: $943,53.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.011,07.

Estos valores corresponden a viajes abonados con tarjeta SUBE registrada.

Cuánto cuesta el transporte en AMBA

Cómo impactan los aumentos en el bolsillo

El transporte público continúa siendo uno de los rubros que más presión ejerce sobre el presupuesto de los hogares del AMBA. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el gasto en transporte registró un aumento del 75% durante el último año y acumula una suba superior al 1.200% desde diciembre de 2023.

Actualmente, el transporte representa cerca de la mitad del gasto total que realizan los hogares en servicios públicos, consolidándose como uno de los principales componentes del presupuesto mensual de las familias.

Con las nuevas tarifas de junio de 2026, el boleto mínimo ya supera los $1.000 en la provincia de Buenos Aires y se acerca a los $800 en las líneas exclusivas de la Ciudad, mientras continúan vigentes los esquemas de actualización automática ligados a la evolución de la inflación.