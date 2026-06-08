De cuánto es la jubilación máxima en junio 2026: esto cobran

Jubilados ANSES: cuánto cobran con aguinaldo

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden conocer cuánto cobrarán en junio. Durante el sexto mes del año entrará en vigencia un nuevo aumento por movilidad del 2,58%, correspondiente a la inflación registrada en abril, lo que impactará sobre todos los haberes previsionales.

En este contexto, la jubilación máxima volverá a actualizarse y, además, los beneficiarios recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

De cuánto es la jubilación máxima en junio de 2026

Tras la actualización por movilidad, el haber máximo del sistema previsional quedará fijado en $2.713.948,18. A diferencia de quienes perciben la jubilación mínima, los titulares del haber máximo no reciben el bono extraordinario que paga ANSES a los ingresos más bajos. Sin embargo, durante junio cobrarán también el medio aguinaldo, que se calcula sobre el haber actualizado. En este caso, el SAC asciende a $1.356.974,09.

De esta manera, el ingreso total para quienes perciben la jubilación máxima será de $4.070.922,27 durante junio de 2026.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en junio

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores al mínimo

ANSES organiza los pagos de acuerdo con la terminación del DNI. Para quienes cobran más de una jubilación mínima, el calendario de junio quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

23 de junio DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

24 de junio DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

25 de junio DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

26 de junio DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

En esas fechas se acreditará tanto el haber mensual como el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En el caso de los jubilados, ANSES liquida el aguinaldo de manera automática junto con el pago habitual de junio y diciembre.

Por tratarse del primer aguinaldo del año, el cálculo se realiza tomando como referencia los haberes percibidos entre enero y junio de 2026, incluyendo el aumento por movilidad aplicado para este mes.

Jubilados: el monto que cobran de haber máximo

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago a través de los canales oficiales de ANSES.

Para hacerlo deben:

Ingresar al sitio web de ANSES.

Acceder con número de CUIL o beneficio.

Seleccionar la opción de consulta de cobro.

Verificar la fecha y el medio de pago asignado.

El organismo también publica mensualmente el calendario completo de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.