Cuánto gana el personal de gendarmería en mayo 2026: el salario que cobra

Salarios de Gendarmería sin bonos

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina percibe en mayo sus haberes sin cambios respecto de los últimos meses. A diferencia de abril, este mes no se liquidan bonos extraordinarios, por lo que los ingresos quedan conformados únicamente por el salario básico correspondiente a cada rango jerárquico y los adicionales específicos que puedan aplicar según las funciones desempeñadas.

La grilla salarial vigente mantiene diferencias importantes entre escalafones y funciones. Además, algunos efectivos reciben suplementos adicionales por tareas de prevención barrial, lo que eleva significativamente el ingreso mensual final.

Salarios confirmados en mayo

Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026

Los salarios básicos vigentes para mayo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

La eliminación del bono extraordinario que se había pagado en abril implica que muchos efectivos percibirán este mes un ingreso menor respecto al período anterior.

El adicional por prevención barrial

Además del sueldo básico, parte del personal recibe un suplemento especial por tareas de prevención barrial. Este adicional busca compensar funciones vinculadas a operativos de seguridad urbana y despliegues especiales.

Los montos establecidos para mayo son los siguientes:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

En los casos en que corresponde este adicional, el ingreso total mensual puede superar ampliamente el salario básico informado para cada categoría.

Cuánto cobra gendarmería

Cómo queda conformado el ingreso en mayo

En mayo de 2026, el haber del personal de Gendarmería queda compuesto exclusivamente por:

El salario básico según jerarquía.

Adicionales específicos por funciones especiales.

Suplementos operativos, cuando corresponden.

Este mes no se incluyeron bonos extraordinarios ni pagos excepcionales, una diferencia importante frente a abril, cuando sí se había liquidado un refuerzo adicional.

Qué requisitos hay para ingresar a Gendarmería

Quienes quieran ingresar a la fuerza deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la institución:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener DNI actualizado.

Tener entre 17 y 25 años al momento de la inscripción.

Cumplir con requisitos físicos y de estatura.

No poseer tatuajes visibles con el uniforme reglamentario.

La Gendarmería Nacional forma parte de las fuerzas federales de seguridad y tiene presencia en fronteras, rutas nacionales, operativos urbanos y tareas de prevención en distintos puntos del país.