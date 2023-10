Cristina recordó un video de 2011 donde hablaba de regular la economía para evitar la "furia de la sociedad"

La vicepresidenta compartió un video en al red social TikTok de una presentación suya en la que analizaba los posibles peligros para la democracia si no se regulaba el capitalismo financiero.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió un video en la red social TikTok de una presentación suya en la cual afirmaba que si no se regulaba el capitalismo financiero, las democracias iban a entrar en serios problemas de cuestionamientos. Trazó un paralelismo con la actualidad y la aparición de personajes como Javier Milei en el sistema político. "¿Parece hoy, no?", sostuvo la expresidenta.

"Se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia, cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidad de trabajo, progreso, de tener casa, salud, comienza a cuestionar el funcionamiento del sistema político. Si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias", había remarcado Cristina.

"El verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Como vamos a hacer que crezca la economía si la gente no consume, si eso es el capitalismo. Esto que estamos viviendo no es capitalismo, nadie controla a nadie. Regulemos a quienes tenemos que regular", había afirmado la expresidenta. Según Cristina, "surgen gobiernos totalitarios en medio de crisis económicas que no pueden resolverse".

"Estamos a tiempo de regular a quienes generaron el problema. Muchas veces hay que afectar intereses que son muy poderosos. Es mejor enfrentar esos intereses antes que la furia de la sociedad", había concluido la expresidenta.

Tras sus dichos, denuncian a Milei por incitación a la violencia económica

La abogada Valeria Carreras denunció al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Javier Milei, por, entre otras declaraciones, recomendar que los argentinos desarmen sus plazos fijos en pesos y sostener que "cuanto más alto" esté el precio del dólar, será "más fácil" llevar a cabo el plan de dolarización que él propone. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón anticipó que está preparando una denuncia que, además de Milei, señalaría al aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra.

Los dichos de Milei, sostuvo Carreras en el escrito que presentó en Comodoro Py, "constituyen la figura prevista en el código penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero". Recién el miércoles se sabrá el número de expediente y en qué juzgado recaerá.

"Las declaraciones, y ampliación de sus dichos en sendos medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional", señaló la abogada en la denuncia. Carreras describió a las declaraciones de Milei como palabras que denotan "gravedad institucional" y agregó: "Han sido un disparador de los indicadores económicos de las ultimas 48 hs, en especial el valor del dólar en todas sus variantes, pues ha disparado el aumento de todos".