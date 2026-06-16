Crisis sin piso: la actividad metalúrgica volvió a desplomarse en mayo

La industria metalúrgica volvió a registrar una caída en mayo, con bajas en todas las provincias del país, seis de cada diez máquinas industriales paradas y sin señales de recuperación a la vista, profundizando la crisis del sector industrial bajo el gobierno de Javier Milei.

En concreto, la actividad metalúrgica profundizó su caída en el quinto mes del año, al registrar una baja del 5,1% interanual y del 1,4% respecto de abril, de acuerdo con el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Con este resultado, el sector acumula una contracción del 6% en lo que va de 2026.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en 39,8%. El indicador mostró una caída de 6,8 puntos porcentuales frente al mismo período del año previo y refleja que seis de cada diez máquinas industriales permanecen paradas.

El deterioro se verificó en todas las provincias del país. Entre los principales distritos con actividad metalúrgica, Buenos Aires registró una caída interanual del 5,9%, seguida por Santa Fe (-5,1%), Córdoba (-4,1%), Entre Ríos (-3,8%) y Mendoza (-2,4%).

El entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso en la mayoría de sus ramas. Fundición encabezó las bajas, con una contracción del 8,9%, seguida por Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%). Maquinaria Agrícola, con una baja del 8,6%, marcó una tendencia decreciente por primera vez en el año. La única excepción fue Carrocerías y Remolques, que mostró un crecimiento del 1,9%.

ADIMRA advirtió que la metalurgia todavía no tiene perspectivas de recuperación

El informe también reflejó expectativas débiles hacia adelante: 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción durante los próximos tres meses. En materia laboral, el empleo mostró una disminución interanual del 2,2% y una baja del 0,2% frente a abril.

En ese sentido, dl presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector”.

Del mismo modo, Del Re advirtió que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas. En este contexto, resulta fundamental continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.