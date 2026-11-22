La crisis del gobierno de Javier Milei profundiza la caída porque se retroalimenta sin señales de reacción del oficialismo, lo que agrava la crisis.

Existe una crisis de proporciones en el gobierno de Javier Milei. Buena parte de la cobertura de los medios de comunicación evita caracterizar como crisis el actual escenario económico y político, a diferencia de lo que ocurre en las redes sociales. La palabra “crisis” aparece en las conversaciones digitales, aunque el mundo libertario se resista a reconocerla y siga disociado de la realidad.

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Un relevamiento de Monitor Digital muestra que la palabra “crisis” forma parte del vocabulario negativo de las discusiones económicas en las redes sociales, junto con “caída” y “colapso”. Ahora, con el riesgo país superando los 1000 puntos, al cerrar el viernes a 1070, es probable que se empiece a visibilizar con más intensidad el desastre del experimento liberal-libertario.

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El gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis de múltiples dimensiones. La economía está en recesión, miles de empresas cerraron, continúa la destrucción de empleo formal, los bonos y las acciones se derrumban, el riesgo país va camino a triplicarse en pocos meses y aumenta la presión sobre el dólar. La inflación vuelve a acelerarse pese al atraso cambiario, continúa el retroceso constante de los salarios y de las jubilaciones en términos reales y la caída del consumo.

Al mismo tiempo, se multiplican las disputas dentro del oficialismo, la vicepresidenta mantiene un enfrentamiento abierto con el Presidente y Patricia Bullrich comienza a diferenciar la continuidad del proyecto liberal-libertario de la reelección de Milei. La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos agrega incertidumbre a un programa económico que depende del financiamiento externo.

La crisis se profundiza con la negación de Milei

Cada uno de estos factores perturbadores de la estabilidad no son aislados. Son manifestaciones de una crisis generalizada que se desarrolla en distintos frentes y cuyos efectos se potencian. La novedad no es la crisis de la economía real, que lleva meses castigando a trabajadores, jubilados y pequeñas y medianas empresas. El cambio más significativo es que ahora el mundo de las finanzas cuestiona la sustentabilidad del programa económico y aparece la crisis bursátil. El mismo mercado que respaldó el ajuste fiscal, la apertura importadora, la desregulación y el disciplinamiento salarial empieza a desprenderse de activos argentinos.

Frente a este escenario crítico, la negación de la crisis por parte de Milei profundiza las tensiones. En los dos primeros años de gestión, había conseguido sostener expectativas favorables a pesar de las consecuencias sociales devastadoras del ajuste. La promesa de una rápida desinflación, el superávit fiscal, el respaldo del FMI, el apoyo de Trump y la perspectiva de regreso al mercado de deuda construyeron una narrativa de éxito.

En ese marco, la crisis de la economía real, con destrucción de empresas y empleo registrado, era presentada como parte del sacrificio presente para alcanzar un futuro de bonanza. La persistencia de la inflación es otra manifestación del fracaso del programa que, como muestra de la mala praxis de gestión, se despliega en una economía en recesión. Milei no logró la prometida desinflación pese al enorme costo económico y social del ajuste.

Las expectativas de los financistas empezaron a modificarse, no por un repentino cambio ideológico, sino porque los resultados económicos y financieros son muy malos. Esto deriva en un incremento de la incertidumbre política por la debilidad del proyecto de reelección de Milei, lo que incrementa la desconfianza económica y financiera. El resultado es un círculo vicioso de una caída que se retroalimenta sin señales de reacción por parte de Milei, lo que agrava la crisis.

La crisis financiera y bursátil introduce un cambio político y económico demoledor para el proyecto de continuidad de Javier Milei. Imagen: ChatGPT

El mercado le da la espalda a Milei

La crisis financiera y bursátil introduce un cambio político y económico demoledor para el proyecto de continuidad de Milei. Los financistas que acompañaron sus principales medidas comienzan a manifestar una desconfianza creciente acerca de la sustentabilidad del programa.

El riesgo país, que había descendido hasta unos 400 puntos en julio, superó los 1000 puntos en la rueda del viernes. Los bonos soberanos acumulan fuertes pérdidas y las acciones argentinas registran un brutal retroceso en lo que va del año, tanto en el mercado local como en Wall Street.

El aumento del riesgo país clausura el acceso al financiamiento externo y a la renovación de vencimientos de deuda. Cuanto más elevada es la tasa exigida por los inversores para comprar títulos, más lejos queda la posibilidad de regresar al mercado internacional de crédito en condiciones sostenibles. El ministro Luis Caputo construyó su estrategia sobre la expectativa de que el ajuste fiscal permitiría reducir el riesgo país, acceder al crédito y refinanciar las obligaciones de deuda. Fracasó en ese intento.

El derrumbe de los activos bursátiles no responde sólo a factores domésticos. Existe una elevada volatilidad en los mercados internacionales, pero la magnitud del derrape local es muy superior a la registrada en las principales plazas financieras. Este comportamiento revela una fragilidad propia, asociada con la recesión, la escasez de divisas disponibles para el pago de la deuda y el caos político en el oficialismo.

La experiencia argentina de haber padecido tantas crisis enseña que la caída de la economía real puede prolongarse durante meses sin desencadenar una crisis generalizada. Pero cuando estalla la crisis bursátil y financiera, el descenso al infierno se acelera con fuerza destructiva.

La paradoja mileísta: faltan dólares

El superávit comercial de este año va rumbo a ser récord histórico y, pese a esa abundancia, el programa económico de Milei hace agua en la disponibilidad de divisas. Con términos de intercambio excepcionales, las cifras del comercio exterior son impresionantes: el saldo positivo en el acumulado enero-octubre suma 24.568 millones de dólares, con tendencia a terminar en 30.000 millones de dólares en el año.

Pero ese excedente comercial no alcanza para cubrir los vencimientos de la deuda pública y la demanda de dólares para el ahorro de las personas.

El calendario de pagos de la deuda de 2027 está actuando como un potente factor de inestabilidad. El plan presentado por el ministro Luis Caputo no convenció a los financistas y distintos estudios privados estiman necesidades adicionales de financiamiento que, según los supuestos utilizados, se ubican en un rango de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares. El plan de pagos de Caputo necesita dólares que todavía no tiene. Entonces sube el riesgo país y aumenta la dolarización de carteras.

La economía argentina vuelve a enfrentar una manifestación de la restricción externa, esta vez agravada por un programa que privilegia los compromisos financieros mientras debilita la estructura productiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se hace el desentendido de la gravedad de la crisis financiera que él mismo provocó.

Los dólares no alcanzan y, además, hay atraso cambiario

El frente cambiario también está en crisis. El atraso del tipo de cambio oficial continúa profundizándose por dos vías que actúan simultáneamente. Por un lado, la tasa de inflación aumenta a un ritmo superior al del dólar oficial, lo que agudiza la apreciación del peso en términos reales. Por otro lado, la devaluación del real brasileño (16% desde el día posterior a la primera vuelta electoral) encarece los productos argentinos frente a los de su principal socio comercial.

La pérdida de competitividad frente a Brasil es clave para la industria manufacturera, ya que ese mercado ocupa un lugar central en el comercio exterior, especialmente en las ramas con mayor integración productiva.

El movimiento del real, combinado con la inflación local y la política cambiaria de Caputo, profundiza el atraso que se refleja en la evolución del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central. Este indicador, al igual que el bilateral con Brasil, exhibe un atraso cambiario preocupante. El TCRM se ubicó en 79,50 puntos al 19 de noviembre, uno de los niveles más bajos desde fines de diciembre de 2001, cuando había alcanzado los 69,40 puntos. Si se utilizara el IPC actualizado para calcularlo, el atraso sería incluso mayor que el registrado en noviembre de 2015, cuando el índice marcaba 75,43 puntos.

Mientras retrocede la competitividad de la producción nacional, aumenta la presión financiera sobre el dólar. La brecha entre la cotización oficial y el contado con liquidación supera el 10%, lo que muestra una mayor demanda de dolarización de carteras y de mecanismos para la transferencia de fondos al exterior.

El Banco Central sigue comprando divisas, pero redujo el ritmo de acumulación de reservas durante noviembre. La desaceleración coincide con una mayor tensión cambiaria y financiera. El esquema cambiario-monetario libertario enfrenta un laberinto sin salida: necesita mantener controlado el dólar oficial para evitar una nueva aceleración de los precios, pero esa estrategia profundiza el atraso cambiario que deteriora la posibilidad de recuperación de la economía.

Trump ya no es una garantía

La contundente derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre debilitó a Donald Trump. Es un golpe muy fuerte para Milei, quien construyó una relación de dependencia política y financiera con Trump. El respaldo de la Casa Blanca y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue presentado como una garantía para sostener la estabilidad cambiaria y financiera.

La asistencia extraordinaria de Estados Unidos durante 2025 alimentó la expectativa de que Washington volvería a intervenir frente a una nueva corrida cambiaria. Pero esa ayuda, hoy, no es segura. Trump enfrenta un Congreso opositor, mayores restricciones políticas y un escenario internacional más complejo. La posibilidad de un nuevo salvataje en 2027 está rodeada de incertidumbre.

A este escenario se agrega la perspectiva de nuevas subas de la tasa de interéa de la Reserva Federal estadounidense. La presiones inflacionarias en Estados Unidos llevó a funcionarios de la Fed a plantear la necesidad de una política monetaria más restrictiva. Tasas más elevadas encarecen el crédito internacional, fortalecen los incentivos para colocar fondos en activos estadounidenses y castigan las condiciones de financiamiento de las economías periféricas.

Para un país con escasas reservas líquidas, requerimientos elevados de dólares y un riesgo país superior a los 1000 puntos, el cambio del escenario financiero internacional representa una amenaza adicional.

El Gobierno enfrenta una crisis económica, financiera, cambiaria, institucional y política, con efectos que convergen y se potencian. Mientras, Milei está en otra y se niega a reconocerla.

El cambio de expectativas

La caída de la economía real, la fragilidad financiera y el debilitamiento del respaldo de los Estados Unidos de Trump configuran un escenario de crisis. No son “ruidos” ni “tensiones” ni “turbulencias”, como describen algunos portales de noticias la “crisis” del gobierno de Milei.

La narrativa oficial apunta a convencer a la sociedad de que la crisis económica se debe a factores externos, y no a la inconsistencia de un plan que ya naufragó. Esta negación de la realidad tiene consecuencias porque impide reconocer las fragilidades económicas y, por lo tanto, bloquea la búsqueda de alternativas dentro del mismo esquema.

El proyecto liberal-libertario enfrenta una crisis económica, financiera, cambiaria, institucional y política, con efectos que convergen y se potencian. Milei se niega a reconocerla porque hacerlo implicaría admitir el fracaso de su programa económico. Mientras tanto, insiste en las mismas políticas que profundizan el derrumbe. Lo peor que puede hacer un gobierno frente a una crisis de estas dimensiones es no modificar el rumbo. Es lo que está haciendo Milei.