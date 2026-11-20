Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 20 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 20 de noviembre
En la actualización de este viernes, 20 de noviembre, el mercado de contado con liqui muestra al CCL con compra a $1733.5 y venta a $1758.8564, con una variación de 2,49%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 20 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este viernes con una variación de 0,98%, al mostrar un precio de compra de $1634.52 y de venta de $1640.92, en una rueda en la que el mercado de bonos sigue marcando la referencia para su cálculo.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 20 de noviembre
El dólar Oficial del Banco Nación se cotiza este viernes, 20 de noviembre, a $1530 para la compra y $1580 para la venta, con una variación de 0,00%. De esta manera, el valor del Banco Nación para el dólar Oficial presenta una actualización normal y mantiene sus precios de referencia para la compra y la venta.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 20 de noviembre
El dólar Blue se cotiza este viernes, 20 de noviembre, en el mercado informal a $1620 para la compra y $1640 para la venta, con una variación de 0,61% en la actualización normal de su precio.