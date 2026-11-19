La evolución del comercio exterior volvió a mostrar signos de recesión, a pesar de que el intercambio comercial se mantiene positivo para el país. En octubre, la Argentina registró un superávit comercial de 3.394 millones de dólares, producto de un crecimiento de las exportaciones y una caída de las importaciones. Sin embargo, detrás del saldo positivo que exhibe el gobierno de Milei aparecen indicadores que reflejan una menor demanda de bienes vinculados con la producción, en particular de piezas y accesorios para bienes de capital, cuyas compras al exterior retrocedieron 17,3% interanual en valores y 27,7% en cantidades.

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La caída de las compras externas se focalizó en componentes utilizados por las empresas para sostener, reparar y ampliar sus procesos productivos. La caída de las compras de estos insumos constituye otra señal de la debilidad de la actividad económica, en un escenario en el que la industria manufacturera todavía no consigue recuperar los niveles de producción y en el que el consumo interno continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino publicado por el INDEC, las importaciones totalizaron 6.668 millones de dólares durante octubre, lo que representó una disminución de 6,7% respecto del mismo mes de 2025. La particularidad es que esa baja se produjo a pesar de un incremento de 12,8% en los precios, mientras que las cantidades importadas se desplomaron 17,3%.

Mientras las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital registraron aumentos en dólares, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital disminuyeron con fuerza. Se trata de una categoría particularmente relevante porque incluye componentes que utilizan las empresas para el funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y equipos. En octubre, las compras externas de piezas y accesorios para bienes de capital sumaron 1.158 millones de dólares.

También se redujeron las importaciones de bienes de consumo, que alcanzaron los 1.059 millones de dólares, con una caída interanual de 11,3% en valores y de 23,5% en cantidades. Los vehículos automotores de pasajeros registraron un retroceso de 24,2% en dólares y de 21,5% en volumen, mientras que las compras de combustibles y lubricantes bajaron 33,2% en valores y 34% en cantidades. En el caso de los bienes de consumo, el comportamiento puede vincularse con la evolución de las ventas y la capacidad de compra del mercado interno. Para los vehículos, el retroceso también se produce en un sector que depende tanto de las condiciones de financiamiento como de los ingresos de los hogares y la actividad de las terminales automotrices.

El saldo sigue positivo

Las ventas externas totalizaron 10.061 millones de dólares, con una suba interanual de 26,4%. De esta manera, el intercambio comercial alcanzó los 16.729 millones de dólares y dejó un saldo positivo de 3.394 millones. El crecimiento de las exportaciones estuvo explicado por aumentos en los cuatro grandes rubros. .

Las ventas de combustibles y energía alcanzaron los 1.734 millones de dólares, con una expansión de 93,9%. Los productos primarios sumaron 2.328 millones, con una mejora de 22,3%; las manufacturas de origen agropecuario llegaron a 3.314 millones, con un incremento de 18,8%; y las manufacturas de origen industrial totalizaron 2.685 millones, con una suba de 13,1%

La composición de las ventas externas también permite identificar el peso de determinados productos. Los aceites crudos de petróleo encabezaron el listado, con 1.169 millones de dólares, seguidos por la harina y los pellets de soja, con 910 millones, y el maíz en grano, con 887 millones. Los porotos de soja y el aceite de soja en bruto completaron los primeros cinco lugares. En conjunto, esos productos concentraron el 40,8% de las exportaciones argentinas.

La mejora de los términos del intercambio fue de 6,1% interanual. Este indicador mide la relación entre los precios de los productos que el país exporta y los que importa, por lo que permite establecer si los valores de las ventas externas evolucionaron mejor que los de las compras. El organismo calculó que, "si hubieran prevalecido los precios de octubre de 2025, el saldo comercial habría registrado un superávit de 2.495 millones de dólares, en lugar de los 3.394 millones efectivamente observados. La diferencia representa una ganancia de 514 millones de dólares por la mejora de los términos del intercambio".