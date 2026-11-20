El mercado financiero argentino vuelve a exhibir un viernes negro, con caídas generalizadas de los bonos soberanos, retrocesos de las principales acciones locales y fuertes pérdidas de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. En sintonía con una caída generalizada de las bolsas globales, pero amplificada por problemas internos, el riesgo país superó los mil puntos. El movimiento se produjo en un contexto de mayor demanda de dólares y dudas sobre la capacidad del gobierno de Milei para conseguir el financiamiento necesario para afrontar los compromisos de deuda del próximo año, cuando el calendario de pagos coincidirá con las elecciones presidenciales.

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Desde hace varios meses --y, en particular, a paritr de la derrota legislativa de Trump en Estados Unidos, principal sostén del modelo económico mileísta--, el mercado comenzó a incorporar en los precios las dificultades que podría enfrentar el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo para refinanciar los vencimientos en moneda extranjera, en un escenario en el que el acceso al crédito internacional continúa condicionado por el elevado costo de financiamiento y la incertidumbre política. La situación plantea un problema para el esquema económico oficial: necesita recuperar la confianza de los acreedores para conseguir dólares, pero la evolución de los activos argentinos muestra que esa confianza todavía no se traduce en condiciones de financiamiento sostenibles.

Entre las acciones líderes del panel Merval, los bancos y las compañías vinculadas con el sector energético concentraron buena parte de las pérdidas. Banco Supervielle encabeza las bajas, con un retroceso del 6,9%, seguido por Grupo Financiero Galicia, que perdió 3,56%, y Banco Macro, con una caída del 2,16%. BBVA Argentina retrocedió 4,03%, mientras que YPF terminó con una baja del 3,81%. También registraron pérdidas Central Puerto (-1,73%), Cresud (-2,90%), Edenor (-4,8%) y Metrogas (-6,82%). Las únicas subas fueron para Pampa Energía, que avanzó 0,99%, Transener subió 3,63%, Loma Negra ganó 1,17%, Ternium Argentina mejoró 2,80% y Aluar terminó con una suba del 1,14%. Sin embargo, los avances puntuales no alcanzaron para modificar el predominio de las bajas entre los principales papeles de la Bolsa porteña.

Los títulos en pesos correspondientes a la deuda en dólares registraron caídas de entre 0,71% y 3,09% entre los instrumentos de mayor negociación. El AL30 perdió 2,69%, el GD30 retrocedió 1,86%, el GD35 bajó 1,54% y el GD41 cayó 2,71%. Entre los Bonares, el AL35 perdió 2,64%, el AE38 retrocedió 2,59% y el AL41 cedió 3,09%. La caída fue todavía más marcada al observar las cotizaciones dolarizadas de esos mismos instrumentos. El AL30D perdió 3,41%, el GD30D retrocedió 3,20%, el GD35D bajó 3,24%, el AE38D cayó 3,56% y el AL41D registró una contracción de 3,92%. La evolución de estos títulos resulta particularmente relevante porque son los ultilizados para realizar la dolarización de carteras vía contado con liquidación.

La presión también llegó a los certificados de acciones extranjeras que cotizan en el mercado local. Entre los CEDEARs de mayor volumen, AMD registró una caída de 6,67%, el instrumento apalancado TQQQ perdió 4,35%, Mercado Libre retrocedió 3% y Amazon bajó 2,28%. También terminaron en terreno negativo Nebius (-6,13%) y Vista Energy (-1,88%). En cambio, Micron avanzó 0,25%, Nvidia retrocedió apenas 0,37% y Nu Holdings subió 0,19%.

En este segmento es necesario distinguir el comportamiento de los activos internacionales de las acciones argentinas: los CEDEARs reflejan principalmente la evolución de sus subyacentes externos y del tipo de cambio implícito, por lo que no constituyen por sí solos un indicador de la confianza en el Gobierno. No obstante, permiten observar que la jornada también estuvo atravesada por una corrección en determinados sectores del mercado internacional. El deterioro más contundente entre los papeles argentinos se observó en Wall Street. Los ADR de Banco Supervielle cayeron 10,16%, Globant perdió 6,11%, BBVA Argentina retrocedió 6,25% y Grupo Financiero Galicia bajó 6,21%. YPF registró una caída de 4,99%, mientras que Banco Macro perdió 4,46%. También terminaron en rojo Cresud (-4,29%), IRSA (-4,39%), Edenor (-5,33%) y Central Puerto (-3,16%).

Riesgo país

La escalada del riesgo país, que alcanzó superó los mil puntos, también refleja la distancia entre los objetivos del programa económico y las condiciones que enfrenta el Gobierno para conseguir financiamiento. La estrategia oficial necesita que los bonos argentinos recuperen valor, que el riesgo país descienda y que los inversores acepten prestarle al Tesoro. Sin embargo, la caída de los títulos soberanos produce el efecto contrario: reduce el valor de mercado de la deuda y eleva el rendimiento que exigen los acreedores para mantener o comprar esos instrumentos.

Según estimaciones de GMA Capital, los pagos de capital e intereses de Bonares y Globales alcanzarán los 12.242 millones de dólares durante 2027. De ese total, unos 4.553 millones corresponderán a enero, 5.663 millones a julio y 2.026 millones a octubre, el mes previsto para las elecciones presidenciales.

A esos compromisos deben sumarse los pagos al Fondo Monetario Internacional y otras obligaciones en moneda extranjera. Las estimaciones difundidas en septiembre por Infobae ubicaban las necesidades de divisas de 2027 en torno de los 20.000 millones de dólares, al incorporar aproximadamente 7.500 millones correspondientes al FMI y cerca de 2.000 millones vinculados con los Bopreal, además de los pagos a acreedores privados. El primer desafío llegará incluso antes de que comience formalmente el calendario electoral. El vencimiento de enero obligará al Ministerio de Economía a reunir una cantidad importante de divisas en un momento en el que la disponibilidad de dólares del Tesoro también genera interrogantes.

La diferencia entre los dólares disponibles y los vencimientos previstos constituye uno de los puntos que más observan los inversores. La posibilidad de refinanciar los compromisos depende de que el Gobierno consiga recuperar el acceso al mercado voluntario de deuda o encuentre fuentes alternativas de financiamiento, algo que parece improbable en el actual contexto recesivo. Si esas opciones no se concretan, el Tesoro deberá recurrir a recursos propios, operaciones con organismos internacionales o mecanismos que pueden terminar trasladando la presión sobre las reservas del Banco Central.