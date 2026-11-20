El Riesgo País medido por el JP Morgan se dispara a 1.038 puntos en el inicio de la jornada de los mercados y marca un nuevo récord nominal en lo que va del año. Los mercados profundizan el descreimiento al Gobierno de Javier Milei y adelantan la fragilidad del modelo económico. La suba ya impacta en el financimiento de las empresas.

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Durante los últimos meses, el indicador de riesgo argentino registró un marcado incremento: desde los 410 puntos básicos de la primera semana de julio llegó a 830 hacia mediados de noviembre, luego de haber tocado picos de 950 a principios de este mes. Este viernes 20 de noviembre llega a los 1.038 puntos y marca un nuevo récord.

El impacto de la suba del riesgo país en el financiamiento de las empresas

El Banco Provincia señaló que, pese a la ausencia de una reacción significativa del dólar, el aumento del riesgo país ya tiene repercusiones concretas sobre la actividad económica. Como ejemplo, mencionó la fuerte desaceleración en la adquisición de divisas por parte del Banco Central (BCRA), cuyo promedio mensual pasó de US$1.900 millones durante la primera mitad del año a US$880 millones en el período agosto-octubre.

La principal consecuencia se manifestó en el financiamiento empresarial, debido a que el mayor costo de la deuda pública restringió el acceso al crédito del sector privado. En concreto, el volumen conjunto de obligaciones negociables y préstamos bancarios denominados en dólares se redujo un 20%, desde un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre. Al dejar fuera del cálculo a YPF, la disminución alcanza el 35%, con una baja de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales.

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