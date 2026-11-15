En el período 2000-2026, en 7 de los 9 años de gobiernos no peronistas, el FMI sobreestimó el crecimiento. En 10 de los 16 años de gobiernos peronistas, el crecimiento superó las previsiones iniciales del Fondo. Imagen: ChatGPT

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central redujo nuevamente la estimación de crecimiento del PIB para 2026. Es la tercera revisión mensual consecutiva a la baja: agosto era 2,1%; septiembre descendió a 1,5% y octubre siguió retrocediendo a 0,7%.

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La encuesta de pronósticos reunió las respuestas de 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras. En apenas dos meses, la estimación de crecimiento bajó en 1,4 puntos porcentuales.

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En un plazo más largo, el REM de diciembre de 2025 estimaba un crecimiento del PIB del 3,5% para 2026. En relación con el último registro, el saldo es de -2,8 puntos porcentuales. En diez meses, las consultoras y entidades financieras del REM redujeron sus expectativas de crecimiento en un 80% respecto de la estimación inicial.

Este recorrido de las estimaciones de la city, que inicialmente mostraban un marcado optimismo sobre el crecimiento económico de Milei, permite examinar el sesgo ideológico de los pronósticos según la orientación política de los gobiernos. Un aporte relevante para avanzar en este análisis es el trabajo realizado por el periodista Sebastián Lacunza, publicado en su cuenta de la red X, al presentar una recopilación de las previsiones iniciales del FMI y los resultados de crecimiento de la economía argentina entre 2000 y 2026. En ese período hubo 16 años de gobiernos peronistas y 9 años de De la Rúa-Macri-Milei.

Lacunza identifica dos trayectorias diferentes. En 7 de los 9 años de gobiernos no peronistas, el FMI sobreestimó el crecimiento, con un desvío acumulado que calcula en 16,5 puntos porcentuales. En 10 de los 16 años de gobiernos peronistas, el crecimiento superó las previsiones iniciales, con una subestimación acumulada en 43,6 puntos porcentuales.

El brazo financiero de la geopolítica de EE.UU.

El Fondo Monetario Internacional tiene una larga historia de pronósticos equivocados sobre el crecimiento de la economía argentina. Pero hay una particularidad: los errores presentan diferencias llamativas según la orientación política de los gobiernos. En varios años de expansión económica durante administraciones peronistas, el crecimiento superó las estimaciones del organismo. Durante buena parte de los gobiernos no peronistas, en cambio, el FMI anticipó un desempeño mejor al que finalmente registró la economía. Esto pasa ahora con el gobierno de Milei.

¿Por qué las estimaciones del organismo se alejan de los resultados efectivos de manera tan diferente según el ciclo político? El FMI no es una institución académica independiente dedicada a elaborar estudios económicos. Es un organismo financiero multilateral que condiciona las políticas económicas de los países endeudados, al promover reformas estructurales, supervisar las decisiones de los gobiernos y establecer compromisos financieros que restringen los márgenes de autonomía para impulsar estrategias de desarrollo.

En la práctica, el FMI es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos, que es el país con poder de veto en el organismo.

El FMI y el Banco Mundial, armas no convencionales

La periodista Whitney Webb, del medio de comunicación web MintPress News, con sede en Minnesota, publicó el artículo WikiLeaks revela el uso militar de los Estados Unidos del FMI y el Banco Mundial como armas no convencionales. La filtración es el documento Army Special Operations Forces Unconventional Warfare, de septiembre de 2008.

Una sección de ese documento de 248 páginas, titulada “Instrumento financiero del poder nacional de los Estados Unidos y guerra no convencional”, explica que el gobierno de los Estados Unidos aplica “políticas financieras unilaterales e indirectas a través de la influencia persuasiva en las instituciones financieras internacionales y nacionales respecto a la disponibilidad y condiciones de los préstamos, subvenciones u otra ayuda financiera a otros países”.

Menciona al Banco Mundial y al FMI como “lugares diplomático-financieros de los Estados Unidos para lograr” tales objetivos. Este manual de guerra no convencional se ocupa en señalar que las instituciones financieras “independientes”, como el Banco Mundial y el FMI, son esencialmente extensiones del poder del gobierno de los Estados Unidos. Webb apunta que esas organizaciones han impulsado sistemáticamente los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos en el exterior y señala, además, que esas “armas financieras” están influenciadas por objetivos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC).

El documento indica que el NSC “tiene la responsabilidad principal de la integración de los instrumentos económicos y militares del poder nacional en el extranjero”. Webb afirma que durante décadas estos organismos estuvieron cubiertos por el mito de la “independencia”, aspecto que “se erosiona rápidamente simplemente al observar la estructura y el financiamiento de cada institución”.

Este antecedente permite abordar desde otra perspectiva las previsiones económicas del FMI. Si el organismo forma parte de las herramientas de intervención geopolítica de Estados Unidos, sus diagnósticos no deberían examinarse al margen de los intereses que orientan esa intervención. Las estimaciones de crecimiento contribuyen a legitimar determinadas políticas económicas y a cuestionar otras. La reiteración de pronósticos optimistas para gobiernos que aplican los programas recomendados por el Fondo, y pesimistas para administraciones que se apartan de ellos, deja al descubierto el vínculo entre las herramientas técnicas y los objetivos políticos del organismo.

Kristalina Georgieva, tiular del Fondo Monetario Internacional, organismo que es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos, que es el país con poder de veto.

Los objetivos políticos de los créditos a Macri y Milei

La utilización política del FMI y del BM forma parte de las herramientas consideradas en la planificación estratégica estadounidense. Estas instituciones multilaterales no son espacios ajenos a las relaciones internacionales de poder.

El préstamo extraordinario a Macri y la posterior asistencia excepcional al gobierno de Milei resultan incomprensibles sin considerar la intervención del gobierno de Donald Trump y los objetivos políticos que acompañaron ambas operaciones financieras.

En los dos casos, el auxilio del organismo estuvo vinculado con el sostenimiento de programas económicos que coincidían con las recomendaciones tradicionales del Fondo. La magnitud de los recursos comprometidos y las decisiones políticas que acompañaron esos acuerdos muestran que la evaluación de la Argentina no se limitó a establecer su capacidad de repago. La continuidad de esos programas formaba parte de los intereses geopolíticos que intervienen en las negociaciones. En ese marco, los pronósticos de crecimiento adquieren otra dimensión: contribuyen a construir una expectativa favorable sobre los resultados de políticas que el propio organismo promueve.

La construcción de expectativas

Una previsión de crecimiento elevada contribuye a presentar un programa económico consistente para alimentar la confianza de los inversores y fortalecer el discurso político de sus promotores. Una estimación pesimista produce el efecto contrario porque debilita las expectativas sobre la actividad, anticipa dificultades fiscales y externas y ofrece argumentos para reclamar modificaciones en las políticas económicas.

Las consultoras privadas participan de esa dinámica. Sus informes circulan entre bancos, fondos de inversión, empresas y medios de comunicación. Sus estimaciones intervienen en la formación de expectativas y en la disputa pública sobre qué orientación económica se considera viable.

Los modelos que asignan al ajuste fiscal, la liberalización financiera y la apertura económica un papel central en la recuperación del crecimiento tienden a valorar favorablemente esas políticas. Las estrategias que priorizan la expansión de la demanda interna, la intervención estatal, la recuperación salarial y la protección de la producción nacional se encuentran con evaluaciones críticas sobre su sostenibilidad. El sesgo ideológico de los pronósticos está presente en los supuestos de los modelos económicos.

Con el peronismo, error por menos

Durante los primeros años del kirchnerismo, las diferencias fueron extraordinarias. Para 2003, el Fondo había previsto un crecimiento de apenas 1,0% y el PIB aumentó 8,8%. En 2004, la estimación era de 4,0% y el resultado fue de 9,0%. En 2005 se repitió la diferencia: el organismo anticipó una expansión de 4,0% y la economía creció 8,9%.

En 2006 y 2007 continuó la subestimación. En el primer año, el crecimiento registrado duplicó el pronóstico del organismo. En el segundo, la expansión del PIB superó en tres puntos porcentuales la estimación inicial.

Lo mismo se observó en 2010, cuando el organismo había anticipado un crecimiento de 3,5% y la expansión alcanzó 10,1%. En 2015, el FMI proyectaba una contracción de 0,3% y la economía terminó creciendo 2,7%. En 2021, luego del impacto de la pandemia, la diferencia volvió a ser considerable. El pronóstico inicial fue de 4,5% y el crecimiento alcanzó el 10,4%.

En 2009, 2012, 2014 y 2023 el organismo sobreestimó el crecimiento durante gobiernos peronistas. Sin embargo, la comparación de los dieciséis años comprendidos entre 2003 y 2015, más 2021, 2022 y 2023, muestra diez ejercicios en los cuales el crecimiento superó las previsiones iniciales del FMI.

Con el no peronismo, error por más

El contraste con las administraciones no peronistas es significativo. En los ocho años completos correspondientes a Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei hasta 2026, el organismo sobreestimó el crecimiento en seis oportunidades.

El año 2018 ofrece un ejemplo de la relación entre los pronósticos del FMI, las expectativas financieras y los programas económicos que el propio organismo respalda. En diciembre de 2017, el Fondo proyectaba un crecimiento de 2,5% para el año siguiente y la economía terminó en recesión, con una caída de alrededor de 2,6%. La diferencia fue de 5,1 puntos porcentuales.

El pronóstico optimista acompañaba una visión favorable de la orientación económica del gobierno de Mauricio Macri. La apertura financiera, el endeudamiento externo, la desregulación y la reducción de la intervención estatal formaban parte del programa que recibía el respaldo de los principales actores del mercado. Es lo mismo que sucede ahora con el gobierno de Milei.

Kristalina Georgieva, tiular del Fondo Monetario Internacional, organismo que es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos, que es el país con poder de veto.

La economía de Milei en recesión y el FMI mira para otro lado

El programa liberal-libertario recibió el visto bueno del FMI y una evaluación favorable de buena parte de los principales actores financieros. Para 2025, la estimación era de 5,0%, frente a un crecimiento efectivo de 4,4%. El recorrido de 2026 ofrece un fuerte contraste. En mayo, en el marco de la segunda revisión del acuerdo, el FMI proyectaba un crecimiento de 3,5%. En octubre redujo esa estimación a 2,1%. Como se mencionó al comienzo del artículo, la proyección del mercado, según el último REM del Banco Central, se derrumbó hasta un crecimiento de apenas 0,7%, 1,4 puntos porcentuales por debajo de la estimación del FMI.

El interrogante es por qué las previsiones del organismo siguen siendo optimistas mientras los indicadores de actividad interna muestran una recesión. El absurdo analítico, no así en términos políticos, aparece porque el FMI continúa promoviendo reformas estructurales y defendiendo la orientación general del programa.

El antecedente del préstamo a Macri, la prolongada supervisión sobre la economía argentina y el respaldo actual al plan de Milei muestran la dimensión política de las intervenciones del Fondo. Cuando sus pronósticos se equivocan de manera reiterada, corresponde preguntar no sólo por qué fallaron los cálculos, sino qué concepción económica y qué relaciones de poder orientaron esas estimaciones.