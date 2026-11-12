El Fondo Monetario Internacional (FMI) admitió, este jueves, la existencia de "factores domésticos" en la volatilidad de los mercados sufrida por Argentina en las últimas semanas, tras la suba del riesgo país por encima de la barrera de los 900 puntos básicos.

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"Creemos que estos movimientos parecen reflejar una variedad de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general. Otros son factores regionales y otros son factores domésticos", señaló la vocera del FMI, Julie Kozack, en su conferencia de prensa regular, ante una pregunta de El Destape sobre el aumento del riesgo país argentino de las últimas semanas.

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De Brasil a Estados Unidos y las dudas locales: los motivos detrás del salto del riesgo país

En concreto, el riesgo país se encuentra actualmente en unos 841 puntos, lo que supone una baja respecto al pico de 940 puntos de hace una semana, pero un nivel notablemente alto en relación a los menos de 600 puntos en los que oscilaba hace un mes.

Kozack remarcó que "entre los factores globales" de volatilidad en los mercados "se encuentran los cambios en la percepción del riesgo a nivel internacional". En ese sentido, Estados Unidos dio a conocer una inflación de octubre más alta a la esperada, lo que generó temores de una nueva suba próxima de la tasa de interés, con su impacto negativo en la actividad mundial. A eso se le sumaron las tensiones en Medio Oriente durante el mes pasado, que llevaron a una disparada del precio del petróleo, antes de la baja por la derrota de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, lo que hace prever una desescalada en el conflicto bélico.

La vocera del Fondo señaló la presencia de "factores regionales" en la reciente volatilidad de los mercados, luego de que la reelección de Lula da Silva en Brasil llevara a una fuerte devaluación del real y, con ello, a la previsión de una menor competitividad de las exportaciones argentinas.

El factor local: recesión, dudas sobre la reelección de Milei y el plan de Caputo

Sin embargo, Kozack también admitió la existencia de "factores domésticos". Aunque no se explayó sobre ese punto, lo cierto es que los mercados están cada vez más lejos de dar por segura la reelección de Mile. Sobre todo cuando las consultoras dan por sentado que el país se encuentra en una virtual recesión y ni la inflación termina de ceder ni el consumo termina de despegar.

En este escenario, los inversores dudan acerca de la capacidad y el compromiso de pago que tendrá Argentina de cara a 2027, lo que los lleva a deshacerse de los papeles locales y provoca el aumento del riesgo país.

Ya en julio pasado el propio Luis Caputo había admitido, al presentar su Plan Financiero de 2026-2027, que no tiene previsto salir a los mercados internacionales de deuda durante el actual gobierno de Milei, luego de meses en los que el riesgo país no logró estabilizarse por debajo de los 500 puntos, considerado el nivel mínimo requerido para emitir bonos a una tasa de interés razonable.

Bajo este marco, Kozack alertó que "parte de la volatilidad reciente de los mercados y de sus movimientos pone de relieve la importancia de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina".

De todos modos, la funcionaria del FMI pidió "evitar poner demasiado énfasis en los movimientos de corto plazo" en los mercados argentinos, y agregó que el foco del organismo "está puesto en la solidez de los fundamentos económicos subyacentes de Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar implementando las políticas económicas".

El FMI no puso fecha para la aprobación de la tercera revisión

Por otro lado, el FMI evitó poner una fecha precisa para la reunión del Directorio que deberá dar la aprobación final a la tercera revisión del acuerdo firmado en abril de 2025, que destrabará el desembolso pendiente de 900 millones de dólares.

Aun así, se descuenta que la aprobación ocurrirá tarde o temprano, ya que se trata de un paso formal luego del acuerdo de nivel técnico (staff level agreement) logrado a fines de octubre. En ese momento, el Fondo anticipó que la reunión del Directorio estaba prevista para "inicios de diciembre".

¿Qué dijo el FMI sobre las medidas para pymes y el plan económico de Milei?

Además, Kozack mostró el aval del FMI a las medidas de ayuda para pymes anunciadas por Luis Caputo la semana pasada. "Algunas de estas medidas están orientadas a aliviar las restricciones de financiamiento en Argentina, reducir los costos de hacer negocios y respaldar la actividad empresarial y la inversión, en línea con los objetivos más amplios del Gobierno", afirmó al respecto.

Por lo demás, el Fondo volvió a respaldar el programa económico de Milei. "Argentina ha logrado avances importantes en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica del país. Observamos que la inflación ha continuado disminuyendo. Se han conseguido logros importantes en materia de disciplina fiscal, al pasar el país de una situación de déficit a una de superávit. Y, algo importante, la posición externa se ha fortalecido, dado que la acumulación de reservas ha superado las metas establecidas en el programa", destacó Kozack.