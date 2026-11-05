El mercado espera ahora una recesión mucho más profunda que hace un mes, por lo que anticipa que la economía crecerá menos de un 1% en 2026, la mitad de lo que esperaba antes. Así quedó plasmado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que el Banco Central elabora mensualmente con los pronósticos de las principales consultoras y bancos de la City porteña.

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Concretamente, el mercado estima que la actividad económica se desplomó un 2,3% en el tercer trimestre (sin estacionalidad) respecto al segundo trimestre de este año. En el REM previo, publicado a inicios de octubre, los mismos analistas ya preveían una caída de la actividad, pero bastante más suave, de "solo" un 1%.

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Esta estimación se concatena con la baja en la actividad de un 0,6% del segundo trimestre ya ratificada por el Indec. El encadenamiento de dos trimestres seguidos de achicamiento del PBI deja a Argentina bajo la definición formal de recesión técnica, solo que ahora se calcula que es de bastante mayor profundidad que lo que se consideraba hace un mes (lo único que resta es la confirmación oficial, que llegará con el EMAE de septiembre que el Indec publicará hacia fin de noviembre).

El resultado de este derrumbe del tercer trimestre es que, según el mercado, la actividad crecerá solo un 0,7% en todo 2026. Es decir, menos de la mitad del 1,5% que las propias consultoras anticipaban en el REM anterior.

Lo que ocurrió en el último mes es que el Indec dio a conocer que en agosto la actividad creció solo un 0,1%, prácticamente sin compensar la baja de un 2,8% en julio, volviendo mucho más pesimista el pronóstico para todo el trimestre.

Obviamente, lo que se encuentra detrás de los números es una fuerte caída de los sectores con más impacto en la economía real, es decir la industria y el comercio, que ya no llega a ser compensada por los sectores más dinámicos, como la energía y la minería.

Para peor, el REM publicado hoy se elaboró entre el 28 y el 30 de octubre, por lo que todavía no incluye el impacto negativo de la devaluación del real tras las elecciones en Brasil y de la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

Con todo, el mercado sí espera que la actividad crezca 0,2 puntos más tanto en el cuarto trimestre de 2026 como en el primero de 2027 respecto a lo que anticipaba un mes atrás, aunque parte de esto puede deberse a un efecto rebote desde el piso más bajo del tercer trimestre.

¿Más turbulencias financieras en 2027?

En paralelo, el REM muestra que el mercado espera un dólar más atrasado que hace un mes (entre 21 y 27 pesos más barato para el próximo semestre frente a una inflación esperada apenas levemente superior a la del relevamiento previo).

Sin embargo, sucede lo contrario respecto al tipo de cambio esperado para octubre de 2027, que es de 1984 pesos, unos 40 más que hace un mes.

En otras palabras, el mercado parece considerar que el endurecimiento del atraso cambiario actual tendrá como contracara una devaluación todavía mayor durante las turbulencias financieras de los meses de campaña electoral. Esto, a medida que crece la incertidumbre sobre la reelección de Javier Milei, precisamente en el marco del agravamiento de la recesión.

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