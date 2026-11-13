En agosto se perdieron 13.640 empleos y el sector privado acumula 15 meses de caída: Milei ya es peor que Macri y la pandemia

El empleo asalariado registrado volvió a caer en agosto y se perdieron 13.640 puestos de trabajo frente a julio, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que difundió la Secretaría de Trabajo. En lo que va de gobierno, la gestión de Javier Milei ya destruyó más empleos que Mauricio Macri y la pandemia del coronavirus.

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La baja alcanzó a los tres segmentos del empleo asalariado: el sector privado, el sector público y el personal de casas particulares. En la vereda opuesta, el monotributo sumó 19.046 inscriptos, el mayor crecimiento en 19 meses.

El sector privado concentró la mayor parte de la contracción. Con el dato de agosto suma 15 meses consecutivos de caída y una pérdida neta de 150.000 trabajadores asalariados formales en ese período.

Cuándo empezó la caída y qué sectores la explican

Según la Secretaría de Trabajo, la fase de contracción empezó en junio de 2025. En ese momento cambió la tendencia en cinco sectores clave, que en conjunto representan el 63% del empleo asalariado registrado privado.

"A partir de ese momento, el nivel de empleo de Comercio, Industria, Servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler e Intermediación financiera comenzó a registrar una caída o profundizó su contracción", señaló el informe oficial.

El empleo privado, en su nivel más bajo en más de cuatro años

Con la baja de agosto, la cantidad de asalariados privados registrados quedó en su nivel más bajo de los últimos 53 meses, según un informe de Politikon Chaco. Los números de la caída acumulada:

-274.339 empleos privados registrados frente a noviembre de 2023, una baja del 4,3% desde el inicio de la actual gestión.

-132.008 trabajadores frente a agosto del año pasado, una baja del 2,1% interanual.

-7.573 puestos frente a julio, una baja del 0,1%.

El comportamiento por rama fue dispar. Cinco sectores sumaron personal en agosto, pero no alcanzaron a compensar las bajas del resto. Pesca fue el que más creció: +2,4% (346 puestos). Le siguió Explotación de minas y canteras: +0,5% (452 trabajadores).

Monotributo: crece el trabajo independiente

Mientras cae el empleo asalariado, crece el trabajo por cuenta propia. El monotributo sumó 19.046 inscriptos en agosto, una suba del 0,86% mensual.

"El monotributo presentó un incremento intermensual del 0,9%, constituyendo la tasa de expansión más elevada de los últimos 19 meses", indicó el reporte oficial. El documento agregó que esta categoría "representa uno de los principales mecanismos de inserción en la formalidad para el trabajo independiente".

Así, si se cuenta todo el trabajo registrado del sector privado, asalariados e independientes, el total creció 0,1%: 10.000 personas más en la economía formal. Según la Secretaría de Trabajo, es "el primer incremento tras catorce meses de estancamiento o retroceso".

Pero el cambio es de composición. Se pierden puestos asalariados, con aguinaldo, vacaciones pagas y aportes a cargo del empleador. Y crecen los inscriptos en el monotributo, que pagan sus propios aportes y no tienen esos derechos.