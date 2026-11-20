El presidente Javier Milei participará de dos actividades: un encuentro de polo en Cañuelas y el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina.

A las 11, el presidente asistirá junto a Karina Milei a un encuentro con Adolfo Cambiaso, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

A las 19, Milei estará en el lanzamiento de Tesla en el barrio porteño de La Boca.