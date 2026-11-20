El Gobierno avanza con su plan para suspender las PASO de 2027: la iniciativa consiguió dictamen de comisión en el Senado, aunque todavía debe ser debatida en el recinto. En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara alta sancionó una nueva ley de discapacidad y una reforma sobre propiedad privada que mantiene las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Por otra parte, Javier Milei aseguró que los responsables del atentado a la AMIA serán juzgados mediante la ley de juicio en ausencia. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
Milei busca oxigeno en la presentación de Tesla y la reunión con Cambiasso
El presidente argentino busca mostrar gestión al participar de la inauguración de la automotriz en medio de la suba del riesgo país y la volatibilidad del dólar.
La agenda de Milei: polo y lanzamiento de Tesla
El presidente Javier Milei participará de dos actividades: un encuentro de polo en Cañuelas y el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina.
A las 11, el presidente asistirá junto a Karina Milei a un encuentro con Adolfo Cambiaso, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
A las 19, Milei estará en el lanzamiento de Tesla en el barrio porteño de La Boca.
Milei prorrogó la intervención del Puerto de Ushuaia y Melella lo criticó: "Haciendo caja"
La intervención será por tiempo indefinido hasta que se cumpla un plan de obras estipulado por Nación. Desde Tierra del Fuego aseguran que no hubo ningún avance durante este año y piden que se respete la soberanía provincial.
La gestión de Javier Milei prorrogó de forma indefinida la intervención del Puerto de Ushuaia que había decretado en enero de este año y desde el gobierno de Tierra del Fuego repudiaron la medida. Mientras Nación considera que persisten "deficiencias en materia de seguridad y mantenimiento", el Gobierno fueguino cruzó a Casa Rosada por querer "seguir haciendo caja con lo que genera el puerto".
Con Milei hay casi 200 trenes menos por día y 3.000 colectivos menos en la calle
Entre enero y septiembre de 2026 circularon 48.049 trenes, menos que en el mismo período de 2023. Como si fuera poco, en dos años salieron de servicio unos 3.000 colectivos en el AMBA. El Sarmiento, el Mitre y los ramales del conurbano profundo son los más afectados.
Según las estadísticas operativas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre enero y septiembre de 2026 la red ferroviaria metropolitana corrió 472.551 trenes, contra 520.600 en el mismo período de 2023.
Las corridas en Constitución se repiten una y otra vez, del andén 2 al 8, porque algún servicio fue cancelado o cualquier otra combinación posible en la maratón diaria dentro del hall de la estación. Del tren a la eterna espera del colectivo que no se ve en el horizonte desde la parada. Llegadas a casa y cenas cada vez más tardías después de un árduo día de pluriempleo. No es una sensación, es la tortura que representa el transporte público para millones de trabajadores.
Dura advertencia de la ONU a Milei por el recorte en alimentos
Cuatro relatores especiales manifestaron su preocupación por el ajuste de programas de asistencia a comedores comunitarios, que ya es de casi el 50% desde diciembre de 2023. La respuesta del Gobierno.
En un hecho inusual, cuatro relatorías y grupos de trabajo de las Naciones Unidas enviaron una carta a Javier Milei con una dura advertencia: el recorte en programas de asistencia alimentaria, la desregulación de la comercialización de productos de la canasta básica y otras medidas tomadas por el Gobierno desde diciembre de 2023 generan preocupación sobre el acceso a la alimentación de personas en situación de pobreza.