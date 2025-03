Una histórica marca argentina cierra por la crisis de Milei: "Es una decisión difícil".

La crisis económica en Argentina avanza y se cobró una nueva víctima: se trata de una reconocida marca y local de ropa argentino que cerrará sus puertas en el Gobierno de Javier Milei. Los detalles sobre los últimos días del emprendimiento creado en el año 2010 por dos amigas.

La marca de ropa de producción nacional que cierra sus puertas es Buena Jarana, cuyo local se encuentra ubicado en Malabia 826, en el barrio porteño de Villa Crespo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las creadoras del proyecto anunciaron el cierre en las redes sociales del local. "Se cierra una etapa con mucha gratitud. En el vivo les contamos un poco las razones de por qué decidimos poner una pausa indeterminada a la marca y desde ya estamos muy agradecidas a nuestra comunidad por bancarnos siempre. Sepan que es una decisión difícil pero totalmente en sintonía con la vida que queremos para nosotras hoy. Estaremos abriendo Malabia y la web por todo abril, sería hermoso que vengan a darnos un abrazo, las queremos mucho jaraneras!", indicaron.

Sobre las razones del cierre del local de Buena Jarana las creadoras de la marca sostuvieron en un video de Instagram: "No somos las mismas que hace 15 años atrás, no tenemos las mismas necesidades, no tenemos los mismos deseos y nos parece lo más racional, consciente y responsable hacernos cargo de eso". De esta manera, la marca de ropa argentina se suma a una serie de comercios que cierran sus puertas en medio de la crisis económica que se está viviendo en el Gobierno de Javier Milei. La publicación recibió decenas de comentarios de apoyo ante la abrupta decisión.

Otra histórica marca de ropa femenina cierra en Argentina por la crisis de Javier Milei

La crisis económica del gobierno de Javier Milei se vuelve cada vez más arrolladora y todas las semanas una nueva empresa decide cerrar sus puertas. El panorama es complicado y a los trabajadores les preocupa el desempleo. En las últimas horas, una reconocida marca de indumentaria nacional anunció el cierre de todos sus locales y se suma a los locales nacionales víctimas de la temida "motosierra" libertaria.

Se trata de Vitamina que disolverá su empresa una vez que termine su Colección 2025. A través de sus redes sociales llamaron a sus clientas a "recordar las musas de nuestras campañas y los momentos más destacados de nuestra historia". El comunicado expresa: "Queridas amigas: Después de tantos años, compartiendo momentos y experiencias increíbles hemos decidido cerrar las puertas de nuestros Locales Vitamina terminando con la Colección SS2025. Las invitamos a recordar las musas de nuestras campañas y los momentos más destacados de nuestra historia". Automáticamente, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y tristeza por la decisión.