Sindicatos y movimientos sociales afianzan su alianza por la pos pandemia

En una reunión realizada en la sede de la Unión Ferroviaria, líderes sindicales y de organizaciones sociales presentaron los avances en el Plan de Desarrollo Humano Integral. Se trata de un aporte hacia una estrategia nacional post pandemia, inspirado en la consigna de Tierra, Techo y Trabajo que impulsa el Papa Francisco junto a movimientos populares de todo el mundo.

La propuesta se había lanzado el pasado 10 de agosto en la sede de UOCRA, y actualmente cuenta con nuevos aportes de sindicatos y organizaciones sociales. El Plan de Desarrollo Humano Integral tiene como ejes centrales la promoción del trabajo como ordenador social, poblar el país, integrar las ciudades mediante el acceso al suelo, conectar el territorio a través de una propuesta de transporte multimodal, reactivar la producción, recuperar el ahorro en moneda nacional y cuidar la “casa común” con propuestas que contemplen la ecología integral.

En el documento quedó plasmado el consenso de sindicatos y movimientos sociales sobre asuntos estratégicos para el desarrollo, contemplando las realidades de quienes tienen un empleo registrado y quienes trabajan en la economía popular. El Plan no sólo contempla diversas propuestas -algunas de inmediata ejecución y otras de mediano y largo plazo-, sino que apela a “recrear la amistad social a partir de una cultura del encuentro, tal como recomienda la Iglesia, para saldar la gran deuda argentina que es la social”, apuntó el comunicado.

El titular de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, sostuvo: “Derribamos algunas barreras propias de las responsabilidades que tenemos ante los trabajadores”. Y agregó: “Estamos dando un salto muy importante, dejando diferencias de lado y buscando puntos de encuentro para materializar los proyectos”.

Por su parte, Gerardo Martínez (UOCRA) expresó: “No hay mejor plan que el que se puede desarrollar. Hay mucha expectativa porque no hay otro plan sobre la mesa”. En esa línea, remarcó: “No es un debate político ideológico, es un debate de cómo resolvemos los problemas estructurales de Argentina”.

El Plan propone la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 240 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo, con una inversión inicial de $ 750 mil millones de pesos anuales (2% del PBI), sugiriendo-a su vez- algunos mecanismos de financiamiento. Asimismo, se prevé la próxima presentación de algunas iniciativas legislativas al Congreso.

Al respecto, el dirigente social Juan Grabois, fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), afirmó: “Estamos frente a una utopía posible. Tener un rumbo es no resignarse a administrar la miseria”. En ese sentido, apuntó, buscan "una mirada desde las necesidades del pueblo trabajador, distinta a la mirada del escritorio”. Y finalizó: “La comunidad organizada no está para contener, está para transformar. El desarrollo no es lo mismo que el crecimiento. El potencial de cada individuo tiene que poder ser desarrollado. Queremos tierra, techo y trabajo para los 45 millones de argentinos”.

Del encuentro también participaron Pablo Moyano (Federación de Camioneros), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Mario “Paco” Manrique (SMATA), José Luis Lingieri (Agua y Saneamiento), Víctor Santa María (SUTERH), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Andrés Rodríguez (UPCN), Oscar Mangone (Gas), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Jacqueline Flores (MTE), Román Buccino (Movimiento Popular La Dignidad), Jorge Torres (CCC), el Obispo Oscar Carrara, el Padre Charly Olivero, el ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez (SMATA) y el economista Agustín D`Attellis.