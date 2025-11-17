Recesión: la actividad metalúrgica se hundió en octubre y crece el desempleo

La industria metalúrgica atraviesa un escenario de marcada fragilidad y es una muestra de la recesión que atraviesa la economía. De acuerdo con el informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad del sector cayó 4,6% interanual durante octubre y apenas logró un repunte mensual del 0,3%, insuficiente para compensar los fuertes retrocesos de los meses previos. En lo que va del año, el sector acumula un crecimiento marginal del 0,1%, perdiendo todo lo recuperado desde mediados de 2024.

La principal señal de deterioro es la utilización de la capacidad instalada, que descendió hasta 44,3%, uno de los valores más bajos en términos históricos. Estos niveles se asemejan a los registrados durante los meses más críticos de la pandemia en 2020, reflejando la intensidad de la crisis industrial actual.

Sectores con caídas profundas y sin señales de recuperación

ADIMRA detalló que los segmentos más rezagados continúan profundizando la caída. El rubro fundición lideró los descensos con un derrumbe del 12,7%, seguido por bienes de capital (-3,9%) y autopartes (-2,5%). Estos sectores, altamente vinculados a la inversión y la actividad manufacturera general, no muestran indicios de una recuperación en el corto plazo.

Otros segmentos también registraron resultados negativos:

Equipos y Aparatos Eléctricos: -8,6%

Equipamiento Médico: -3,7%

Otros Productos de Metal: -2,8%

Incluso rubros que habían impulsado el repunte del primer semestre muestran desaceleración. Maquinaria agrícola retrocedió -0,8%, mientras que carrocerías y remolques, aunque mantuvo un crecimiento del 2,6%, atraviesa un proceso de enfriamiento tras los picos alcanzados a mitad de año.

Importaciones al alza y demanda frágil: dos amenazas simultáneas

Uno de los factores que agrava la actividad metalúrgica es el fuerte crecimiento de las importaciones. Según ADIMRA, en septiembre alcanzaron U$S 2.717 millones, un salto del 18,7% interanual en dólares y de 42,6% en toneladas. Si se observan los datos desde mediados del año pasado, las compras externas crecieron 84,7%, lo que presiona aún más a la producción local.

El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió que la industria “atraviesa un momento muy complejo” y reclamó políticas industriales activas. “Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo y desarrollo local. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita”, afirmó.

Caídas provinciales y expectativas empresarias en rojo

La contracción se refleja en casi todas las provincias. Buenos Aires encabeza los descensos con -7,7%, seguida por Mendoza (-4,4%) y Córdoba (-3,7%). En tanto, Santa Fe retrocedió -2,2%, aunque con una caída más moderada que la del mes anterior. Solo Entre Ríos mostró una leve mejora del 0,5%.

El empleo también se ajusta: las empresas del sector reportaron una baja del 2,9% interanual en sus dotaciones.

Por otra parte, las perspectivas para los próximos meses son poco alentadoras. El 67,4% de las firmas espera mantener o reducir su producción, mientras que el 83,3% no prevé incorporar trabajadores o anticipa recortes.