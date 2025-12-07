Las alertas naranja y amarilla por tormentas afectan a 12 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este domingo 7 de diciembre alertas naranja y amarilla por tormentas que afectarán a 12 provincias del país. Estas advertencias señalan la presencia de fenómenos meteorológicos con potencial daño y que podrían interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas en las zonas involucradas.

Una por una: las provincias bajo alerta por tormentas

Naranja: Mendoza (centro y norte, de este a oeste, durante la mañana); San Luis (noreste por la mañana); Córdoba (centro durante la tarde y zona este por la mañana) y La Rioja (este de durante la mañana).

Amarilla: Mendoza (zona sur durante la mañana); San Luis (centro y norte, de este a oeste, durante la mañana); Córdoba (centro y este de la provincia por la tarde; zona noreste durante la tarde y la noche); Santa Fe (centro y norte por la noche); Corrientes (oeste durante la noche); Chaco (sur, de este a oeste, por la noche); Santiago del Estero (este y sur, durante la noche); Catamarca (sureste durante todo el día); La Rioja (zona este y sur, por la mañana y la tarde); San Juan (sureste durante la mañana); Tucumán (por la tarde y la noche) y Salta (centro, de norte a sur, durante la noche).

Qué significan el color de las alertas del Servicio Meteorológico

Alerta naranja: Las áreas bajo esta advertencia enfrentarán lluvias persistentes y tormentas acompañadas de precipitaciones intensas en cortos períodos. Además, existe la posibilidad de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar puntualmente los 90 km/h. Se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 70 mm, aunque en algunos lugares podrían superarse estos valores de forma localizada.

Alerta amarilla: En estas regiones, las tormentas y lluvias serán de intensidad variable pero igualmente significativas, con abundante caída de agua en lapsos breves. También podrían presentarse granizo ocasional y ráfagas que alcanzarían hasta 70 km/h. La precipitación acumulada diaria prevista oscila entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos registros en puntos puntuales.

Estas alertas buscan prevenir a la población para que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas que pueden provocar daños materiales o afectar la normalidad diaria. Por eso, es importante mantenerse informado y seguir las recomendaciones oficiales durante este domingo.