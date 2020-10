En un intento de brindar una señal para el mercado, el Tesoro Nacional redujo en $ 16.700 millones extra esta semana los Adelantos Transitorios, que obtiene como financiamiento del Banco Central (BCRA). Así lo informó oficialmente la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce.

De esta manera, el Tesoro reducirá en octubre $ 25.780 millones el financiamiento por Adelantos Transitorios. La semana pasada, el Tesoro Nacional había devuelto al Central $ 8.080 millones en el mes: $ 2.050 millones fueron el viernes 9 de octubre y los restantes $ 6.030 millones el viernes 15, según datos aportados por la autoridad monetaria. El objetivo es mostrar una tendencia a la reducción de la emisión monetaria.

El saldo positivo de las últimas colocaciones de deuda en pesos y la mejora de recaudación tributaria dieron vía libre al Gobierno para devolverle esta semana una porción de los Adelantos Transitorios para cubrir el déficit fiscal. La medida pretende dar señales de una menor necesidad de financiamiento a través de la emisión monetaria.

Desde el inicio de las medidas de aislamiento para combatir la pandemia de coronavirus, las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional a través de emisión monetaria treparon en forma neta los $ 1,54 billones. Sin embargo, en los últimos dos meses y medio la tendencia marca una baja considerablemente y totalizó, en forma neta, unos $ 255.400 millones, menos de lo que llegó a emitirse en mayo o abril, durante los peores momentos de la pandemia.

No habrá devaluación

En diálogo con radio Con Vos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó: “Tenemos las condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria y no hacer una devaluación”. Y agregó: “Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, de la mano de la inflación, mientras buscamos en forma gradual y en la velocidad que se puede ir reduciendo la inflación”.

“Veamos la situación general. Tenemos una brecha cambiaria muy elevada, pero también se da una circunstancia en la que tenemos superávit comercial, no hay pago de deuda externa en el corto plazo y tenemos US$ 41.000 millones en el Banco Central de los cuales US$ 12.000 millones son depósitos”, apuntó el funcionario.