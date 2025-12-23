Crisis de la actividad marítima: desembarques pesqueros cayeron en Santa Cruz, Río Negro y Chubut

Mientras autoridades y referentes del sector pesquero denuncian "poca transparencia" de la actividad en Argentina, 2025 termina con bajas pronunciadas de desembarcos en los puertos del país. La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina publicó los resultados que dejó la actividad de enero a noviembre del presente año y se indicó que hubo menos desembarcos en Santa Cruz (-17%), Río Negro (-8,0%) y Chubut (-0,5%) respecto al 2024.

Mientras que los principales puertos tuvieron el siguiente desempeño: Mar del Plata aumentó un +7,9% y Rawson un +8,0%. Puerto Madryn cayó un -7,1%, Puerto Deseado descendió -15,4% y Caleta Olivia – 20,7%. Gran parte de los descensos históricos que registró la pesca nacional obedecen al tardío inicio de la zafra del langostino en el Mar Argentino, generando una fuerte ausencia de actividad en las provincias con litoral marítimo, entre ellas Santa Cruz.



El dato positivo es que en el promedio nacional, la actividad en los puertos de Argentina aumentaron un +0,3%, alcanzando un total de 768.855 toneladas. El calamar illex creció un +34,3%, mientras que el langostino cayó un -20,6% y la merluza hubbsi bajó un -1,8%.

Según detalló La Opinión Austral, la zafra nacional del langostino inició tardíamente en la primera semana de agosto pasado, luego que la parte empresaria y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) dejaran atrás el conflicto salarial que paralizó la producción por más de cuatro meses. A inicios del octavo mes del año, inicialmente 108 embarcaciones con unos 5 mil marineros motorizaron el trabajo en esta pesquería con fuerte impacto en las economías regionales.

Si bien el movimiento portuario trajo en aquel momento un gran alivio a las comunidades pesqueras de todo el país, el dato negativo es que las exportaciones de langostino sufrieron un gran revés. Según un informe del INDEC de agosto pasado, las ventas a los mercados internacionales registraron un descenso del 66% de enero a agosto último. Se trata de menos producción, menos trabajo y menos generación de divisas para la economía nacional.

Falta de transparencia

A la crisis económica y social se suma un grave problema estructural: la falta de acceso a la información pública sobre la actividad pesquera. Un reciente informe elaborado por las organizaciones Sin Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales ubicó a Argentina en el último lugar del ranking de transparencia pesquera en la región. El país no publica los datos de su registro oficial de embarcaciones ni de los permisos de pesca otorgados, a diferencia de lo que ocurre en naciones como Perú, Chile, Ecuador y Brasil.

“Es fundamental contar con registros abiertos y accesibles para saber si una embarcación está autorizada a pescar, en qué zonas, con qué especies y bajo qué condiciones. Sin esos datos, se favorecen la ilegalidad y el abuso de los recursos”, explicó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

De esta manera, crecen las voces que exigen no solo políticas activas para reactivar la pesca, sino también transparencia en los datos y controles más estrictos para evitar que la crisis se convierta en una emergencia social y ambiental irreversible.