Celulosa anunció que entró en default: no podrá pagar vencimientos de deuda

La empresa Celulosa Argentina, la principal productora de papel del país, entró en default tras anunciar que no podrá hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene en mayo. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la firma aclaró que no pagará las obligaciones negociables ni los cheques de pago diferido que vencían este mes.

"La Compañía informa que no podrá afrontar el pago de las obligaciones negociables (ON) que vencen durante el mes de mayo, como así tampoco los cheques de pago diferido", afirmó el escrito enviado a la CNV. Entre abril y junio, Celulosa tenía que afrontar U$S 25 millones, entre pagarés bursátiles, cheques propios y obligaciones negociables.

Hace un mes, la compañía había contratado los servicios de VALO Columbus para reestructurar su perfil de endeudamiento, mejorar su posición de liquidez y evaluar la potencial incorporación de nuevos socios. Se trata de la misma compañía que asesoró a los bancos internacionales acreedores de Vicentin y, actualmente, está trabajando con Surcos, la fabricante de agroquímicos que registró los defaults que hubo en el campo.

El lunes, Celulosa había detallado que su principal accionista, el Grupo Tapebicuá, se había desprendido de acciones con el objetivo de inyectar fondos en la sociedad. Explicó que tanto el empresario estadounidense Douglas Albretch, como los ejecutivos locales José Urtubey (hermano del exgobernador de Salta) y Juan Collado, disminuyeron su participación directa e indirecta al 45,79% del capital de la sociedad.

"Se menciona nuevamente que el accionista principal de la Compañía ha demostrado un fuerte compromiso con su sostenibilidad operacional y financiera, habiendo realizado inyecciones de capital equivalentes a u$s 7,44 millones a la fecha. En ese sentido, está haciendo y hará sus mejores esfuerzos para mejorar la situación operativa y financiera, compromiso que sostiene hace 20 años", agregó el comunicado enviado este miércoles a la CNV.

La crisis de Celulosa

Celulosa mostró a noviembre de 2024 una deuda consolidada de U$S 164 millones, 50 millones más que un año antes y con el 56% de los compromisos con vencimiento a corto plazo, según los datos de la calificadora Fix, que bajó la nota de Celulosa a B (corto plazo) y BB- con Rating Wath Negativo (largo plazo). El 35% del pasivo son ON, el 24% préstamos del Rabobank, el 9% créditos con compañías relacionadas y el 32% con instituciones financieras, lo que incluye pagarés bursátiles y cheques propios.

La empresa explicó que el empeoramiento de su situación financiera se fundamenta, principalmente, a una baja en el nivel de ventas superior al 30% en el mercado doméstico con una frágil recuperación a la fecha. Además, detalló que hubo un incremento sustancial en los costos fijos medidos en dólares, producto de una apreciación significativa del tipo de cambio, que también reduce el margen en la exportación.