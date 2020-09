En medio de las discusiones por los cambios recientes sobre el acceso al mercado cambiario, el presidente Alberto Fernández ahuyentó los fantasmas sobre un supuesto plan para ejecutar un corralito para el atesoramiento de dólares en cuentas bancarias. Además, recalcó que no comparte la idea del cepo, pero subrayó que fue una medida heredada.

“No hay nada sobre un corralito. A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, que lo heredamos“, aseguró Fernández en una entrevista con Radio 10. En ese sentido, explicó: “En agosto ganamos las PASO y a partir de allí, el expresidente (Macri) hizo un festival de salida de reservas, de Argentina salieron U$S 23.000 millones. Nos dejaron U$S 10.000 en el Banco Central y además en default”.

“Nosotros fuimos haciendo frente a todo, le pagamos a organismos internacionales, logramos un acuerdo con los acreedores y en el medio vino la pandemia. Los argentinos tenemos que entender que este no es momento para especular”, sostuvo el Presidente.

Habilitación para los bancos

El Banco Central habilitó a las entidades financieras que operan en todo el país para que vuelvan a vender dólares para ahorro a sus clientes. Sin embargo, en los bancos aún no se puede concretar la operación.

Según fuentes del mercado, recién desde el lunes, o incluso en el transcurso de la próxima semana, podrían retomar la venta de dólares. La habilitación se enmarca en la Comunicación "B" 12071 enviada por la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce.

Tras haber anunciado las modificaciones, las ventas de dólares estuvieron paralizadas durante siete días hábiles consecutivos debido a la dificultosa aplicación de las nuevas restricciones cambiarias. El Central señaló que a los fines de cumplimentar lo establecido en la Comunicación "A" 7105, ya no se requiere realizar la consulta en la página de la Anses, como se había previsto originalmente.

Para tal fin, los bancos deberán utilizar el sistema "online" habilitado por la autoridad monetaria -referido en la Comunicación "B" 11944- que cuenta con la información provista por la ANSES. De esta forma, los bancos tendrán en un solo lugar y en forma automatizada toda la información disponible que necesitan para saber si uno de sus clientes está o no en condiciones de comprar divisas.