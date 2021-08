Dólar blue hoy: subió más de dos pesos y cerró a $ 181

De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario y la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 76%.

Sobre el final de semana para el mercado cambiario, el dólar blue sumó $ 2,50 y se vendió en los $ 181. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario y la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 76%.

A su vez, el dólar financiero operó mixto tras las nuevas medidas que tomó el Banco Central para limitar al Contado con Liqui (CCL). El MEP o “Bolsa” trepó 0,9% hasta los $ 171,14. Mientras tanto, el CCL se hundió 1,7% hasta los $ 168,31.

Por último, el dólar oficial se incrementó 0,2% y se ubicó en los $ 102,25. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 168,71.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,9% hasta las 68.889 unidades. Retrocedieron mayormente Grupo Financiero Galicia (-2,6%), Transportadora Gas del Sur (-2,5%) y BBVA (-2%). A contramano, aumentaron Cresud (1%), Pampa Energía (0,9%) y Mirgor (0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), también operaron en rojo de la mano de Despegar con 3,9%. Le siguieron Grupo Financiero Galicia (-3,3%), Corporación América (-3,2%) y Transportadora Gas del Sur (-2,9%). Por su parte, avanzaron Globant (4,2%) y Pampa Energía (1,5%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,5% hasta los 1.549 puntos.

Nuevas regulaciones

El Banco Central estableció nuevas medidas para ponerle freno a uno de los “rulos” que se operaban en el mercado de cambios mediante el dólar “contado con liquidación”. A través de un comunicado, la entidad monetaria informó que las operaciones de compra venta de títulos que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse en cuentas a la vista a nombre del cliente, ya sea en entidades financieras locales o del exterior.

La normativa comenzará a regir desde este viernes y busca prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, acorde a prácticas alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así, las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse siempre mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales.

En el caso que se haga contra dólar CCL, sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior, la cuenta no podrá estar constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las recomendaciones del GAFI.

“En ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros“, señaló en un comunicado la institución que preside Miguel Pesce.

“Estas disposiciones adoptadas por el Directorio del BCRA se ajustan a los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y elusión y evasión fiscal, otorgando mayor transparencia a las operaciones y mejorando su fiscalización por parte de los reguladores del sistema de pagos, del mercado de capitales, prevención de lavado de activos y tributarios”, agregó el BCRA.