Dólar blue hoy: el miércoles 29 de junio bajó un peso y cerró a $ 238

El Banco Central terminó el día con compras por algo más de U$S 560 millones, y el acumulado del mes se aproxima a los U$S 400 millones de compras netas en el mercado.

En el promedio de la semana, el dólar blue cayó un peso y se vendió a $ 238. De todos modos, sigue por encima del solidario, pero se aleja del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

El Banco Central tuvo un resultado significativo por su actividad. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce terminó el día con compras por algo más de U$S 560 millones, y el acumulado del mes se aproxima a los U$S 400 millones de compras netas en el mercado.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en contado fue de U$S 685,702 millones, en futuros MAE U$S 362 millones y en el Rofex U$S 1.232 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,3% hasta los $ 244,57. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) escaló 0,1% hasta los $ 250,27. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 saltó 0,9% hasta los $ 245,27 y el CCL Cedear ascendió 0,3% hasta los $ 250,62.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se comercializó en los $ 129,75. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 214,09.

Mercados financieros

El S&P Merval tiene cayó 0,8% hasta las 87.436 unidades. Retrocedieron mayormente Loma Negra (-3,3%), Banco Macro (-2,3%) e YPF (-2,2%). A contramano, aumentaron Aluar (1,4%), Ternium (0,9%) y BYMA (0,7%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de YPF y Loma Negra con 3,5%. También descendieron Cresud (-3,3 %), Ternium (-2,6%) e Irsa (-2,3%). Por su parte, avanzaron Telecom (1,8%), Edenor (1,6%) y Grupo Supervielle (0,4%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 3% hasta los 2.434 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL35D (-3,2%), el Bonar GD30D (-2,4%) y el Bonar AL30D (-1,5%).