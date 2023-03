Dólar blue hoy: el martes 28 de marzo subió ocho pesos, cerró a $ 397 y marcó un nuevo récord

El Banco Central terminó la jornada de hoy con ventas por US$ 74 millones para atender la demanda. En marzo las ventas oficiales totalizan unos US$ 1.628 millones y en el año unos US$ 2.688 millones.

28 de marzo, 2023 | 15.46

En una jornada volátil para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de ocho pesos, cerró a $ 397 y marcó un nuevo récord histórico. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se acerca nuevamente al 100%. Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 314,417 millones, en futuros MAE US$ 102 millones y en el Rofex US$ 734 millones. El Banco Central terminó la jornada de hoy con ventas por US$ 74 millones para atender la demanda. En marzo, las ventas oficiales totalizan unos US$ 1.628 millones y en el año unos US$ 2.688 millones. Por su parte, el dólar minorista se negoció a $ 214,76, con una suba de 31 centavos respecto de ayer. Siguiendo esta misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 354,35. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cedió 0,2% a $ 391,78 y el dólar MEP ascendió 1,1% a $ 380,50. Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizó a $ 207,84, con un aumento de 42 centavos con relación al cierre previo. MÁS INFO Congreso La oposición intentó que se debatiera el canje de bonos del FGS pero falló Canje de bonos: Massa lo pondrá a prueba El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió oficialmente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que dictaminen si las operaciones de canje de deuda pueden causar una pérdida de patrimonio para los organismos públicos comprendidos en la operación. Las críticas de la oposición se centraron en las operaciones que involucran al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El ministro les solicitó que dictaminen si, dado que los organismos del Sector Público valorizan su cartera en pesos a precios de mercado, la operación de venta de los títulos en dólares del FGS de la Anses, del PAMI y de más de 100 organismos alcanzados por el decreto de canje y su posterior suscripción del Bono Dual 2036 puede suponer una pérdida en el valor de cartera de los organismos. Días atrás, Massa aseguró en una entrevista que el canje de deuda en dólares por títulos en pesos "es un ordenamiento del manejo de la deuda pública dentro del Estado". En diálogo con Radio Mitre, explicó: "Teníamos 113 organismos del Estado público nacional que, de manera desordenada y descoordinada, muchas veces generaron incluso prejuicios al propio Estado al administrar en el mercado secundario la compra y la venta de títulos públicos". Mercados financieros El índice S&P Merval subía 2,97% y se ubicaba en 240.648,43 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5,4%. En el panel líder local, los papeles de Telecom Argentina e YPF anotaban alzas de 6,25% y 5,49%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Telecom Argentina lideraba ese lote con un incremento de 5,4%. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban altibajos, mientras que los títulos en pesos marcaban bajas de hasta 1,7%. En ese marco, el riesgo país aumentaba 1,6% a 2.572 puntos básicos.