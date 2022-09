Dólar blue hoy: el jueves 22 de septiembre bajó cuatro pesos y cerró a $ 285

El Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 340 millones en el mercado de cambios. En septiembre, la autoridad monetaria acumula compras por más de US$ 3.100 millones.

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue bajó cuatro pesos y cerró a $ 285. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 90% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 710,884 millones, en futuros MAE US$ 93 millones y en el Rofex US$ 510 millones. Por operatoria vía dólar soja hubo ingresos por U$S 455,494 millones y el Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 340 millones en el mercado de cambios. En septiembre la autoridad monetaria acumula compras por más de US$ 3.100 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a 151,77, con una suba de 11 centavos con relación a la rueda de la víspera. En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación escaló 1,1% hasta $ 309,37 por unidad, y el dólar MEP trepó 0,1% a $ 292,94.

Mercados financieros

El índice S&P Merval sube 0,78% y se ubica en 148.130,40 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, que las acciones de empresas argentinas en Wall Street registran caídas de hasta 6,9%.



En el panel líder local, los papeles de Cresud e YPF anotaban alzas de 3,20% y 2,14%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de rojos, en una jornada en la que Globant lideraba ese lote con un retroceso de 6,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con caídas de hasta 2,3%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 1,4%. Así, el riesgo país avanzaba 1,3% hasta los 2.423 puntos básicos.