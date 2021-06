Dólar blue hoy: el 11 de junio subió un peso y cerró a $ 158

Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales del Banco Central totalizaron unos U$S 60 millones.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue subió un peso y se vendió en los $ 157. Igualmente, sigue siendo la divisa más barata, ocho pesos por debajo del solidario y a siete del contado con liquidación.

La brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 57%, lejos del techo de 150% que se llegó a observarse a mediados de octubre. Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron unos U$S 60 millones. En lo que va de junio, la entidad monetaria que comanda Miguel Pesce acumula compras por U$S 350 millones, llevando el total anual a los US$ 6.100 millones de compras netas en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar financiero operó en rojo. El MEP o “Bolsa” descendió 0,6% hasta los $158,07. Mientras tanto, el contado con liqui cedió 0,3% hasta los $ 164,58, unos centavos por encima del solidario. Por último, el dólar oficial no tuvo variación y se vendió a $ 100. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 165.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó1,9% hasta las 66.849 unidades. Retrocedió mayormente Central Puerto con 4,1%, seguido por Holcim (-4%), Telecom (-3,6%) y BBVA (-3,3%). A contramano, Ternium aumentó 0,1%.

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Central Puerto con 5,5%. También descendieron BBVA (-4,4%), Grupo Financiero Galicia (-4%) y Banco Macro (-3,8%). Por su parte, avanzaron Ternium (4,6%), Mercado Libre (1,6%) y Corporación América (1,5%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,1% hasta los 1.474 puntos.