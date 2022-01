Dólar blue hoy: cerró la semana con una suba de 50 centavos y se vendió a $ 209,50

Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 92%. Durante la jornada, Banco Central terminó su participación con saldo neutro.

Sobre el final de la semana, el dólar blue tuvo una leve suba y se vendió en los $ 209,50, avanzando 50 centavos respecto a la jornada del jueves. Así, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 92%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Durante la jornada, Banco Central terminó su participación con saldo neutro y cerró las dos primeras semanas del mes sin pérdidas de divisas por acciones de regulación en el mercado. Se mantuvo el bajo volumen operado: En el segmento de contado se hicieron U$S 188,484 millones, en futuros MAE U$S 189 millones y en el Rofex U$S 344 millones.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista avanzó cincuenta y seis centavos, idéntico ajuste al de la semana anterior.

A su vez, el dólar financiero opera dispar. El MEP o “Bolsa” ganó 0,3% hasta los $ 201,42. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cayó 0,7% y alcanzó los $ 206,32. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP bajó 0,2% hasta los $200,98, mientras que el CCL creció 1,3% hasta los $ 208,95.

Por último, el dólar oficial no tuvo variantes y se ubicó en los $ 108,75. En tanto, el dólar solidario, se posicionó en los $ 179,44.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 0,17% y se ubicaba en 85.211,28 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Cablevisión y Transportadora de Gas del Sur anotaban bajas de 2,78% y 1,28%, en ese orden.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de hasta 3,7% lideradas por Cresud y descensos de hasta 3,5% en el caso de Edenor.