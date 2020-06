Tercer ATP: cuánto pagará el Estado en julio por cada trabajador

El tercer pago del sueldo complementario a trabajadores del sector privado (ATP), correspondiente a junio, será de un salario mínimo vital y móvil. En el caso de actividades afectadas por la pandemia de COVID-19, el Gobierno abonará entonces 16.875 pesos por cada salario privado. En las zonas que se encuentran bajo un esquema de distancia social, el Estado cubrirá hasta medio salario mínimo (8.437 pesos). Así lo confirmó este jueves el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en su exposición en el Senado.

A partir del programa que tomó el Gobierno para proteger el empleo y los ingresos de trabajadores y trabajadoras, el Estado tomó el compromiso de pagar "50 por ciento de dos millones de salarios de trabajadores y trabajadoras" del sector privado, según detalló el jefe de ministros. El ATP original implicaba una asignación equivalente al 50 por ciento del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero, con un piso de un salario mínimo, vital y móvil y un tope de dos salarios mínimos (33.750 pesos).

Sin embargo, la extensión en el tiempo de la pandemia y la necesidad de mantener las medidas para evitar la propagación de la enfermedad están poniendo las cuentas públicas en rojo.

Por eso esta semana comenzaron las reuniones para analizar cómo seguir con la tercera fase del ATP. Este miércoles Cafiero se reunió por este tema con los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y del Banco Central, Miguel Pesce.

"El programa terminó de pagarse la semana pasada, cubriendo el 50 por ciento de los salarios de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. El programa sigue", confirmó Cafiero. "Continuaremos el trabajo en los sectores críticos, como la industria turística, parte de la industria gastronómica, cine, teatros y espectáculos. Es decir, actividades que producto de la pandemia, no de la cuarentena, están sensiblemente deterioradas porque no se pueden recuperar su actividad. No están teniendo el nivel de ocupación para que la actividad sea rentable", detalló el jefe de Gabinete.

Si bien se mantendrán los mismos criterios de selección para las zonas de aislamiento, que la empresa tenga menos de 800 empleados y que no haya aumentado su facturación en esos meses, los criterios para el desembolso se modificarán. "Vamos a ir a un sistema de un aporte distinto, de un salario mínimo vital y móvil", apuntó Cafiero.

El monto de la ayuda dependerá también de la zona en donde está radicada la empresa. En el caso de aquellas jurisdicciones o zonas donde existe distanciamiento social, ahí se va a trabajar con otra métrica, donde el apoyo va a ser un 50 por ciento del salario mínimo, detalló el jefe de los ministros.

El ATP benefició a 2 millones de trabajadores empleados en 242.500 empresas. Si se suma abril y mayo, el Estado pago el 50 por ciento de 2,5 millones de salarios. En cuanto a los sectores más críticos el Gobierno analiza también continuar con la reducción del 95 por ciento de las cargas patronales.