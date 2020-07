Roberto Navarro reveló cuándo llegará la vacuna contra el coronavirus a la Argentina

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó su clásico editorial de las 10 y se refirió al nuevo horizonte que plantea los resultados positivos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford: "No aflojemos ahora, falta poco para ir por ese proyecto por el que luchamos los últimos cuatro años".

Durante el arranque de Navarro 2023, por El Destape Radio (FM 107.3), el periodista se sensibilizó por el impactante número de víctimas de las últimas 24 horas, que por primera vez fue de tres dígitos e insistió en no bajar lo brazos.

"Estuvimos cuatro años aguantando a una derecha que intentó destruir nuestro espíritu de lucha, nuestra actitud y no lo logró. Bueno, esa misma actitud hay que tener hoy, en el peor día del COVID. Tenemos que seguir luchando".

"La Universidad de Oxford ya está fabricando la vacuna y eso pasó desapercibido. Dicen que va a haber 500 millones de dosis en septiembre y dos mil millones en diciembre".

Y cerró: "No aflojemos ahora, luchemos por nuestras vidas y por un país más justo. Que no nos hagan dudar, que no nos dividen. Porque ahora sí, con la vacuna a la vista, falta poco para ir a luchar por ese proyecto por el que luchamos los últimos cuatro años".