Provincias denuncian que perderán un billón de pesos de ingresos por reforma impositiva

Las provincias perderán ingresos por un billón de pesos como consecuencia de los cambios adoptados por ARCA que modifican los anticipos anuales de Ganancias y las retenciones del IVA de las operaciones aduaneras. La denuncia fue realizada por el gobierno de La Pampa, en el marco del encuentro de gobernadores en Entre Ríos. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó el manejo que hace el gobierno de los fondos coparticipables. La presentación se conoce luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara que se buscará que el IVA deje de ser coparticipable y que cada provincia cobre su propia alícuota extra.

El Gobierno, cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), llevará a cabo una reforma tributaria que incluirá el impuesto al valor agregado que pagan todos los consumidores. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que trabaja en una reforma tributaria que llevará a la competencia entre las provincias por la alícuota de IVA a cobrar. "Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincias. Cobraríamos 9 por ciento sobre el 21 por ciento que es el IVA y las provincias pondrán el suyo", afirmó el titular del Palacio de Hacienda a un canal de streaming.

La medida deja varios interrogante y paradojas: implica que las provincias se desfinancien aún más para alcanzar una mejora futura “potencial”; las empresas no se radican o dejan de radicarse por unos puntos de IVA (podría suceder que instalen su centro administrativo, pero no sus plantas de producción); no todas las provincias tienen estructura para recaudar el impuesto y todo se enmarca en una discusión más amplia: la coparticipación.

La queja provincial

Ziliotto participó en la ciudad de Paraná de la jornada de trabajo "Una hoja de ruta hacia un futuro federal", organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos.El evento reunió a mandatarios provinciales, funcionarios, empresarios y referentes del ámbito académico para debatir sobre los desafíos del desarrollo productivo en el país, con una mirada integral y federal En el panel de apertura, compartió espacio con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión Rogelio Frigerio, además del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

La reunión incluyó a gobernadores de distintas fuerzas políticas y tiene como ejes el trabajo en proyectos de infraestructura e incluirá reclamos de los jefes provinciales a Nación por los recortes en diversos ítems. Los mandatarios dicen que el Gobierno nacional tiene como objetivo controlar las provincias y la forma más rápida y efectiva para hacerlo es disminuir la masa coparticipable.

Muchos Estados subnacionales necesitan de esos fondos para cumplir con los pagos mes a mes, pero ahora el gobierno de Javier Milei llevó adelante cambios tributarios que generaron el enojo de los gobernadores. El subsecretario de Ingresos Públicos de La Pampa, Alejandro Vicente, dijo que el Gobierno nacional pretende "condicionar la política fiscal de la provincia por mucho tiempo".

La semana pasada, ARCA tomó dos decisiones que afectan a las jurisdicciones con los fondos coparticipables. Por un lado, se aplicó un nuevo esquema de los anticipos anuales de Ganancias. Hasta ahora las grandes empresas pagaban un anticipo del 25% en junio y el resto en 9 cuotas de 8,33 %. Desde ahora serán 9 cuotas de 11,11%. Por otro lado, se dispuso un cambio en el esquema de retenciones del IVA a las operaciones aduaneras, por lo que se deja de retener el impuesto a las importaciones.

Estas medidas impactarán fuertemente en la recaudación y se estima que las provincias perderán un billón, dijo el funcionario pampeano. Vicente explicó que estos anuncios forman parte de un paquete de medidas que se vienen implementando hace meses y que "tendieron a disminuir la masa coparticipable que se distribuye a las provincias de forma automática".

"El Gobierno nacional anunció que el tratamiento fiscal iba a terminar en junio, pero decidió aplicar una reducción de la recaudación cuatro meses antes. Eso provocó una disminución automática de los recursos que cobran las provincias y que estaban previstos dentro del Presupuesto que se hace como proyección para estimar la recaudación con la que se va a contar para analizar el gasto público", lamentó. Consultado sobre si el Gobierno nacional puede hacer un cambio tributario sin pasar por el Congreso, Vicente dijo que "lo que se legisla es la materia imponible y se le otorga al Poder Ejecutivo, en este caso a ARCA, la facultad de cobrar los impuestos y todas las decisiones de los vencimientos y regímenes de recaudación".



Explicó que se avizora una situación similar a la que ocurrió en 2017, previo a las elecciones legislativas nacionales. En aquel momento, dijo que el expresidente Mauricio Macri "sacó todos los recursos de las provincias, las llevó a una situación donde no puedan gastar y de esa manera se controla el proceso político porque todas las jurisdicciones tienen menos dinero; las sorprende con esa decisión para que estén en una situación de mayor vulnerabilidad". En ese marco, hizo hincapié en que "a algunas provincias les genera un problema del día a día en los pagos".

Si bien La Pampa no está en esa situación, hay temor por una profundización de las medidas. "Es la tercera decisión que deteriora la recaudación y tememos que tomen una o dos más", alertó el subsecretario. "Cuando se compromete la masa global de lo que se recauda, las provincias han hecho presentaciones y, como en el gobierno de Macri, se tomaron medidas para protegerse de esas decisiones unilaterales", reveló.

Vicente consideró que "es un proceso de negociación" y que "seguramente los gobernadores de todas las líneas políticas van a plantear sus reclamos para frenar que el proceso se siga agudizando porque hay una menor recaudación". El funcionario criticó que "Nación implementa estas medidas justo cuando hay una mayor recaudación por las retenciones agrícolas, entonces Nación va a financiar y nosotros no tenemos otra fuente que esté incrementándose porque los ingresos por regalías están disminuyendo por la caída del precio del petróleo. Nación está financiada y las provincias no, están jugando con esa situación para maximizar las chances políticas y la disponibilidad de caja de ellos".