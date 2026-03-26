Un funcionario de Caputo negó la crisis del consumo: "Son historias particulares"

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, rechazó la idea de una crisis de consumo en la economía local y reconoció que la inflación de marzo será alta, pero afirmó que a partir de abril registrará una fuerte baja.

En declaraciones televisivas al canal A24, el funcionario sostuvo: “No creo que haya mucha gente que esté peor” y agregó que, al contrario, “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”. Ante las advertencias de empresarios y comerciantes sobre una caída pronunciada del consumo, Furiase relativizó esas visiones al afirmar: “Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda”.

En ese sentido, el funcionario aseguró que “el PBI creció 10,3% desde 2023, el consumo privado está en niveles récord, pero hay un cambio porque se compran bienes durables como, autos, casas, electrodomésticos o se hacen viajes”. En ese sentido, sostuvo que “hubo recuperación del crédito que apuntala el consumo de durables”.

Sin embargo, lo cierto es que el consumo medido en el PBI incluye tanto bienes de consumo masivo como gasto familiar en alquileres o tarifas como los servicios de luz, gas, agua o transporte, por lo que no indica el poder adquisitivo del bolsillo. Además, el secretario de Finanzas no tuvo en cuenta signos de deterioro en el consumo de bienes durables y en créditos personales, hipotecarios, prendarios que comenzaron a verse en el último trimestre de 2025.

El Gobierno admitió que la inflación de marzo será alta

En paralelo, Furiase reconoció que marzo volverá a mostrar un nivel elevado de inflación por factores estacionales, y mencionó entre ellos las subas de los combustibles vinculadas a la guerra, los gastos en educación, los aumentos tarifarios y el precio de la carne. Los privados estiman que la suba de precios de este mes podría volver a rondar el 3%, una cifra que no se alcanza desde marzo de 2025.

No obstante, el funcionario del Ministerio de Economía remarcó que a partir de abril o mayo la inflación descenderá con fuerza, al considerar que existen las condiciones macroeconómicas necesarias para que eso ocurra.

El funcionario afirmó que la economía se encuentra estabilizada y que “eso se refleja en el bolsillo de la gente por la baja de la inflación”, lo que, según indicó, permite ampliar el horizonte de decisiones económicas.

Furiase insistió en que “sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza. Yo no creo que haya mucha gente que esté peor. En menos de dos años se estabilizó la macro y se duplicó el crédito a familias y empresas. Esto va a mejorar y lo verán aquellos sectores que no están sintiendo esta tracción”.