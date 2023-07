Ahora 12: las 35 categorías adheridas y en cuántas cuotas se puede comprar

Un total de 35 categorías de productos, entre los cuales se encuentran indumentaria, calzado, marroquinería, materiales para la construcción, muebles y electrodomésticos, entre otros. Empresas y marcas adheridas.

El programa Ahora 12 fue relanzado con nuevas categorías de productos y se extenderá hasta el 31 de enero de 2024. Un total de 35 categorías de productos, entre los cuales se encuentran indumentaria, calzado, marroquinería, materiales para la construcción, muebles y electrodomésticos, forman parte de la renovada versión del programa. Por medio de ese plan, se pueden adquirir mediante financiamiento bienes de producción nacional y servicios prestados en el país por proveedores que hayan suscripto el programa Precios Justos.

"Los productos que se vendan con Ahora 12 solo pueden ser de origen nacional y desde ahora se incorpora la condición de que para participar del programa las empresas deben tener firmado acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio", resaltó ese organismo. Y aclaró que esa decisión excluye a las pymes, comercios pequeños y medianos. Por caso, Comercio aumentó los topes de financiación de cuatro rubros: motos a un valor de 730.000 pesos; anteojos y lentes de contacto, a 62.000 pesos; equipamiento médico, a 450.000 pesos y eventos culturales, a 42.000 pesos.

El programa abarca también artículos de línea blanca, bicicletas, motos, colchones y sommiers, textos escolares y libros, cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa, neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets, artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, servicios turísticos y pequeños electrodomésticos, entre otros.

Según lo dispuesto, la tasa de interés a aplicar en el Ahora 12 será del 72,75 por ciento, pero aumentará en la medida en que se muevan la tasas que se pagan a los depósitos a plazo fijo. .Así, el Gobierno seguirá financiando la tasa de interés, ya que la financiación continuará por debajo de los niveles de evolución del salario que es de un 102 por ciento (variación interanual) y la tasa de interés promedio del mercado, que es 110 por ciento TNA.

Para Comercio, las empresas que forman parte del Ahora 12 "han afirmado que las medidas de financiamiento de los bienes y/o servicios en el marco del Programa resultan una herramienta eficaz para la promoción del consumo y fomento de la industria nacional".

Plan de cuotas por artículo

Anteojos y lentes de contacto (3, 6 y 12 cuotas)

Anteojos y Lentes de Contacto: anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 62.000).

Artefactos de iluminación (3, 6 y 12 cuotas)

Incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED.

Artículos de librería ( 3, 6 y 12 cuotas)

Artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).

Balnearios (3, 6 y 12 cuotas)

Bicicletas (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas que participen del acuerdo Precios Justos. Empresas que participan: Dal Santo I.C.S.A., Datanhome Supplier S.A., Newsan S.A., Pilisar S.A.,

Calzado y marroquinería (3, 6 y 12 cuotas)

Calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

Colchones (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Comprende colchones y sommiers.

Computadoras, Notebooks y Tablets (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas)

Elementos durables de cocina (3, 6 y 12 cuotas)

Comprende ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio.

Equipamiento médico (12, 18 y 24 cuotas)

Comprende los instrumentos que a continuación se detallan: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos de laboratorio clínico, elementos de esterilización, equipos de terapia respiratoria (aparatos de oxigenoterapia, aparatos de aerosolterapia -nebulizadores-); mobiliario (camas ortopédicas, ayudas para el baño (sillas para bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción); sillas de ruedas; ortesis, ortopedia y sus partes (prótesis para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas). Se establece un tope para el rubro de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 450.000).

Espectáculos y Eventos culturales (3 y 6 cuotas)

Incluye obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, y se establece un tope de 42.000 pesos.

Gimnasios (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

Indumentaria (3, 6 y 12 cuotas)

Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería que participen del acuerdo Precios Justos. Empresas y marcas adheridas: 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Asterisco, Awada, Ay Not Dead, Ayres, Azzaro, Babycottos, Bachino, Bensimon, Bowen, Broer, Calzados Blanco, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres que te quiera, Cristobal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Devré, Elley, Etiqueta Negra, Fabrizzi, GNZ Gonzalez, Grisino, Independet, Intansia, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Juice, Key Biscayne, Kozak, Lacoste, La Martina, Las Pepas, Lazaro, Lee, Levi's, Little Akiabara, Lost, Lotto, Macowens, Maria Cher, Markova, Mimo, Mishka, Naum, Nello, New Man, Nike, Paula Cahen D’Anvers, Original Penguin, Perramus, Portsaid, Prototype, Prüne, Puma, Quicksilver, Rapsodia, Rip Curl, Roxy, Santa Cruz, System, Tarco, Tascani, Topper, Vitamina, Volcom, Urban Affairs, Wrangler, XL Extra Large, Xtreme, Yagmour, Zoo York.

Instrumentos musicales (12 cuotas)

Juguetes y juegos de mesa (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Juguetes y juegos de mesa comprende todos los productos.

Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas (12, 18 y 24 cuotas)

Libros (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Comprende textos escolares y libros.

Línea Blanca (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas)

Aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers que participen del acuerdo Precios Justos. Empresas y marcas adheridas: Athuel Electrónica S.A., Electrónica Megatone S.A., Liliana, Peabody, Samsung..

Maquinaria y Herramientas (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.

Materiales y herramientas para la Construcción (3, 6, 12 y 18 cuotas).

Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo.

Motos (12 y 18 cuotas)

Comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($730.000) que participen del acuerdo Precios Justos. Empresas y marcas adheridas: Betamotor, Corven, Dragon, FAMSA, Gilera, Honda, Okinoi, Importadora Mediterranea, Mar Maquinaria, Motomel, Pagoda, Yamaha y Zanella..

Muebles (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Comprende todos los muebles para el hogar.

Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Pequeños Electrodomésticos (3, 6 y 12 cuotas) que participen del acuerdo Precios Justos.

Empresas y marcas adheridas: Athuel Electrónica S.A., Electrónica Megatone S.A., Liliana, Peabody, Samsung.

Perfumería (3, 6 y 12 cuotas)

Productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

Servicios educativos (3 y 6 cuotas)

Cursos de Idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

Servicios de cuidado personal (3 y 6 cuotas)

Comprende peluquerías y centros de estética.

Servicios funerarios (3, 6 y 12 cuotas)

Comprende ataúd, servicio funerario, sepelio, traslado dentro del territorio nacional.

Servicios de instalación de alarmas (3, 6 y 12 cuotas)

Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales (3, 6 y 12 cuotas)

Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales: Incluye catering y fotografía.

Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar (3, 6 y 12 cuotas)

Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas (3, 6 y 12 cuotas)

Teléfonos Celulares (3, 6 y 12 cuotas)

Teléfonos celulares con tecnología 4G que participen del acuerdo Precios Justos.

Empresas y marcas adheridas: BGH, Electrofueguina S.A., Fábrica Austral De Productos Eléctricos S.A., GMRA S.A., IATEC S.A., Leanval S.A., Megasat S.A., Newsan Mall S.A., Newsan S.A., Novatech Solutions S.A., Pilisar S.A., Radio Victoria Argentina S.A., Solnik S.A., Sontec S.A.

Televisores y monitores (6, 12, 18 y 24 cuotas)

Turismo (3, 6 y 12 cuotas)

Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.